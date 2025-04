Liga Confluencia: Ganó La Amistad, y entre hoy mañana se juega la novena fecha

En el primer adelanto de la novena fecha del Torneo Apertura 2025 que organiza la Liga Deportiva Confluencia, en duelo de equipos cipoleños, La Amistad se impuso a Cipolletti por 2 a 1 en cotejo que tuvo por escenario el predio del ganador en Naciones Unidas y 15 Bis.

El partido tuvo de todo, incluido un corte de luz que interrumpió por unos minutos el juego. Iñaki Marcos abrió el marcador para el Albinegro, que en el complemento fue expulsado. Los locales lo igualaron con un tanto de penal de Kevin Guajardo. Los de Doglioli también tuvieron una chance desde los doce pasos pero Ignacio Guiñez le atajó el remate a Alexander Reyes.

Alex Salvo le dio la victoria el equipo de Fernando Fernández que se impuso y le sacó dos puntos a Fernández Oro que puede volver a lo más alto si derrota este viernes a Atlético Regina.

Este viernes sigue la novena fecha del Torneo Apertura

La fecha 9 seguirá hoy desde las 20 en el norte de la provincia de Río Negro, Unión Deportiva Catriel será local de Unión Alem Progresista de Allen. Mañana viernes se completará con los partidos que sostendrán y donde se destacan el clásico entre Argentinos del Norte y Deportivo Roca como plato fuerte. Además, Fernández Oro intentará volver a la cima ante Atlético Regina que tiene la chance de alcanzarlo y quedar a dos de La Amistad.

El resto será, Academia Pillmatún de Cipolletti vs. Deportivo Huergo, San Carlos de Allen vs. Experimental de Cinco Saltos, San Isidro de Cipolletti vs CIMAC de General Roca, Maracacinho de Cinco Saltos vs. San Martín de Cipolletti, Obrero Dique Neuquén de Barda del Medio vs. Alto Valle de Allen, Círculo Italiano de Villa Regina vs. Petroleros Pampeanos de 25 de mayo (La Pampa) y Deportivo Mainqué vs. San Sebastián de Cipolletti.

La fecha 10 del domingo

San Sebastián – Fernández Oro, Huergo – San Isidro, Cipolletti – Mainqué, Alto Valle – Argentinos del Norte, Unión – Círculo Italiano, Petroleros Pampeanos – Maracacinho, San Martín – La Amistad, Experimental – Pillmatún, Obrero Dique – Catriel, Atlético Regina – San Carlos y Cimac – Deportivo Roca.

Posiciones

La Amistad 22, Fernández Oro 20, Atlético Regina 17, Petroleros Pampeanos 17, Deportivo Roca 16, Cipolletti 16, Argentinos del Norte 14, Experimental 13, Cimac 13, Unión 13, San Martín 12, Huergo 11, Pillmatún 10, San Sebastián 10, Círculo Italiano 9, Catriel 8, Maracacinho 6, San Carlos 5, Mainqué 4, Alto Valle 4, Obrero Dique 3, San Isidro 1.

.