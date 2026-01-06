El mercado sigue dejando movimientos que sacuden el mapa del fútbol local. Defensa y Justicia cerró un refuerzo de peso: Éver Banega será nuevo jugador del Halcón y llegará a Florencio Varela con el pase en su poder, luego de no renovar su vínculo con Newell’s Old Boys.

El acuerdo entre las partes se resolvió con rapidez. La dirigencia del club bonaerense y el entorno del futbolista limaron detalles contractuales y alcanzaron un entendimiento verbal para que el volante creativo de 37 años firme por una temporada. Si no surgen contratiempos, en los próximos días se formalizará el vínculo.

Defensa se impuso como la opción más conveniente para Banega, que priorizó seguir jugando en la Argentina y mantenerse cerca de Rosario, en un contexto personal marcado por el próximo nacimiento de su hijo. Aunque recibió sondeos del exterior y llegó a evaluar la posibilidad del retiro, finalmente optó por continuar en actividad y encontró en el proyecto del Halcón el escenario ideal para esta etapa de su carrera.

La desvinculación con Newell’s se hizo efectiva el 1° de enero, cuando finalizó su contrato y la dirigencia decidió no extender el vínculo. Así se cerró un ciclo que había generado grandes expectativas a partir de su regreso, pero que no logró el impacto futbolístico esperado, más allá de su rol como referente de experiencia dentro del plantel.

Hincha confeso de la Lepra, Banega tuvo dos etapas en el club rosarino: un primer paso en el segundo semestre de 2014 y el regreso iniciado en enero de 2024. En total disputó 85 partidos oficiales y convirtió seis goles con la camiseta rojinegra.

Surgido de Boca, Banega construyó una carrera de alto perfil en el fútbol internacional, con pasos por Valencia, Atlético de Madrid, Sevilla, Inter y Al-Shabab, además de una extensa trayectoria en la Selección Argentina, con 65 partidos disputados. Integró el plantel que jugó el Mundial de Rusia 2018 y fue campeón del mundo Sub 20 en 2007 y medallista olímpico en Beijing 2008.

Ahora, con jerarquía, recorrido y lectura de juego, Banega cambia Rosario por Florencio Varela y se suma a un Defensa y Justicia que apuesta fuerte por la experiencia para darle un salto de calidad a su mediocampo.