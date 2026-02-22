Qué es el Instituto Vaca Muerta, la escuela técnica que se pondrá en marcha en Neuquén

El próximo 16 de marzo, se pondrá en marcha en uno de los edificios del Polo Tecnológico de Neuquén capital el Instituto Vaca Muerta (IVM), un centro de formación privado que dará cursos gratuitos sobre diferentes tareas relacionadas al desarrollo de la industria hidrocarburífera en la región, a partir del aprovechamiento de la explotación de los recursos (gas y petróleo) que genera el subsuelo de la formación no convencional.

Según el presidente de YPF, Horacio Marín, se inscribieron más de 13.000 personas al Instituto Vaca Muerta. “Es una gran noticia porque habla del futuro, del interés por formarse y de una industria que crece día a día, generando oportunidades reales de empleo y demostrando, más allá de las mentiras de algunos, que el desarrollo energético sí crea miles de puestos de trabajo”, expresó el empresario en sus redes sociales.

“El IVM es el instituto que la industria se merece, resultado del trabajo conjunto de las principales operadoras y empresas de servicios, la provincia de Neuquén y el municipio de la Capital, empujando siempre en la misma dirección para formar el talento que nuestra industria necesita”, añadió Marín en su cuenta de X.



Los cursos gratuitos comenzarán el próximo 16 de marzo, aunque algunos darán inicio en abril y otros en mayo. Habrá turno tarde (de 14.00 a 18.00) y noche (de 18.00 a 22.00).

Formación de operadores

Con respecto a las tareas, el Instituto Vaca Muerta formará ocho tipos de operadores clave para el desarrollo hidrocarburífero.

Operador de perforación: duración de 15 semanas. Su objetivo es desarrollar habilidades para operar herramientas, equipos y sistemas propios de perforación; como así también promover una cultura de seguridad operativa y excelencia técnica, minimizando riesgos y protegiendo el medioambiente.

Operador de fractura hidráulica: duración de cuatro meses. Su objetivo es operar equipos y sistemas de fractura hidráulica con precisión; y promover una cultura de excelencia operacional.

Operador de producción: duración de cuatro meses. Su objetivo es operar sistemas de extracción e instalaciones de superficie; además de analizar propiedades de fluidos y gestionar intervenciones de pozo.

Operador de mantenimiento eléctrico: duración de cuatro meses. Su objetivo es ejecutar tareas de mantenimiento eléctrico en instalaciones industriales; junto con aplicar protocolos de seguridad eléctrica y normativas vigentes.

Operador de mantenimiento mecánico: duración de cuatro meses. Su objetivo es aplicar diagnósticos en equipos rotantes, interpretar planos y normas técnicas y promover una cultura de seguridad y excelencia.

Operador de instrumentación: duración de cuatro meses. Su objetivo es operar instrumentación industrial y diagnosticar fallas en sistemas de control y elementos finales.

Operador de plantas de tratamiento de agua y crudo: duración de cuatro meses. Su objetivo es operar equipos e instalaciones en plantas de tratamiento; cómo así también diagnosticar problemas operativos y proponer soluciones.

Operador de plantas de tratamiento de gas: duración de cuatro meses. Su objetivo es ejecutar maniobras básicas en plantas de tratamiento de gas, reconocer parámetros críticos, equipos involucrados y protocolos de control y promover una cultura de seguridad.

Los únicos requisitos para anotarse a los cursos son tener el secundario completo y habilidades básicas digitales, como así también la posibilidad de cursar de manera virtual.

El IVM cuenta con la participación de las principales operadoras de Oil & Gas, entre ellas YPF, Vista, Pluspetrol, TotalEnergies y Chevron, junto a empresas de servicios como Halliburton, San Antonio Internacional, DLS Archer, Pason DGS, TSB, Oilfield & Production Services, Contreras Hermanos, Calfrac Well Services, Huinoil, Industrias Juan F. Secco, Milicic, Wenlen y Marbar.

Figueroa: “El Instituto Vaca Muerta es formar a nuestra gente, eso se traduce en reducción de la pobreza y desocupación”

Durante la recorrida que hizo la semana pasada con Mariano Gaido, el gobernador Rolando Figueroa manifestó: “El Instituto Vaca Muerta es formar a nuestra gente, eso se traduce en números, reducción de pobreza y desocupación. Esto es un paso más para seguir siendo ejemplo para el país. Tenemos visiones compartidas y mirando siempre lo positivo”.

Además señaló: “Estamos muy contentos, Mariano tuvo la previsión de poder desarrollar esto en la ciudad, muchas veces no valoramos el trabajo de los neuquinos. Está el desarrollo de toda una comarca petrolera en la región para transformar una zona con recursos en la posibilidad de una transformación económica. Neuquén es la única provincia que sigue creando empleos registrados, no hay trabajos no registrados en esta industria. Todo este crecimiento nos permite seguir formando gente para no abandonar el rumbo que hemos trazado. Tuvimos el apoyo de Horacio Marín, se sumaron diversas compañías”.