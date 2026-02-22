Camila Lattanzio volvió a quedar en el centro de la escena, pero esta vez lejos del reality y en un contexto que generó alarma inmediata. La ex participante de Gran Hermano 2022 denunció públicamente a su ex pareja por violencia física y psicológica y afirmó que el conflicto no sólo no se resolvió, sino que continúa.

La joven utilizó sus redes sociales para exponer la situación ante sus seguidores. “Chicos, ¡necesito ayuda!”, escribió en una historia que rápidamente comenzó a circular. Esa frase marcó el inicio de un descargo en el que detalló lo que, según ella, atravesó durante la relación.

“Hace unos meses viví violencia física y psicológica de mi última pareja. Procedí a hacerle dos denuncias y siempre me mantuve al margen porque no quería llegar a hacerlo público”, expresó Camila Lattanzio, remarcando que primero intentó resolver el tema en el ámbito judicial.

De acuerdo a su relato, aguardó durante tres meses una audiencia que finalmente no prosperó. “Espere la audiencia tres meses y me vengo a enterar que, porque trabaja en la política, me las dio de baja. Tengo pruebas, videos, audios TODO”, aseguró, deslizando que la actividad política de su ex habría influido en el proceso.

Camila Lattanzio explicó que su intención nunca fue mediatizar el conflicto. “No quiero hacer un quilombo por esto pero ya no sé qué hacer. Trate de manejarlo con la justicia y tampoco me pudo ayudar”, agregó, dejando entrever impotencia frente a la falta de respuestas institucionales.

La ex participante del reality también sostuvo que el hostigamiento no cesó y su preocupación continúa latente. “Hasta el día de hoy sigo recibiendo amenazas, me llaman todos los días, su abogada me habla por privado y me da de baja de lugares en los cual voy a trabajar”, denunció, describiendo un escenario que, según su versión, impacta incluso en su vida laboral.

Al finalizar, dejó una pregunta que sintetiza su estado actual: “¿Qué debería hacer?”. El caso tomó dimensión pública por la gravedad de la denuncia y por el señalamiento directo hacia su ex pareja, identificado como asesor vinculado a La Libertad Avanza en la Legislatura porteña, mientras la causa, según afirma, sigue sin avances concretos.