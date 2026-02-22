La Municipalidad de Villa La Angostura volvió a realizar inspecciones y clausuró locales en el Camping Correntoso, en la zona de la playa pública del Lago Correntoso. Las inspecciones fueron este sábado y se buscaba comprobar si se habían cumplido las clausuras dispuestas el pasado 21 de enero.

Durante la inspección, un mes después, se constató que las fajas de clausura no se encontraban colocadas en los locales oportunamente clausurados, y que se estarían desarrollando actividades comerciales sin la correspondiente habilitación.

Ante esta situación, procedieron a labrar las actas de infracción por actividad comercial sin habilitación y por violación de clausura. Asimismo, dispusieron la nueva clausura de los puestos y la clausura de los fogones ubicados en el sector.

Los comercios habían sido clausurados en un operativo hace un mes ya que no tenían habilitación y no cumplirían con las normas bromatológicas y de seguridad que el municipio exige a cualquier actividad. En aquel momento, aunque no era la primera vez que se clausuraban, se detectó que había irregularidades en habilitaciones comerciales y uso indebido del espacio público.

Además el Área de Medio Ambiente municipal había reiterado la clausura de sectores destinados a la realización de fuegos, los cuales permanecen inhabilitados por la emergencia ígnea en la región.

El Municipio destacó que "reafirma su compromiso con el cumplimiento de la normativa vigente y continuará realizando los controles necesarios para garantizar el orden, la seguridad y el uso adecuado de los espacios públicos."