Un ciclo que duró apenas 6 partidos. Luego del lapidario 3-0 de Banfield como local ante Newell´s en el Florencio Sola, el club rosarino informó que la dupla Favio Orsi y Sergio Gómez dejaron de ser DT de la institución.

Luego de dos empates, y cuatro derrotas en el inicio del Torneo Apertura, la dupla técnica que venía de ser campeona en Platense en el 2025, cerró su corto paso por la lepra rosarina, lugar donde no lograron revalidar los pergaminos en un contexto apremiante, redondeó un inicio de 2026 negativo.

"El Club Atlético Newell’s Old Boys informa que se ha tomado la decisión de dar por finalizado el ciclo de Sergio Gómez y Favio Orsi al frente del plantel profesional de la institución", informó el club en sus redes sociales.

La situación de Newell´s es preocupante, no solo por este inicio donde cosechó apenas 2 puntos en seis partidos, sino por la tabla de promedios y las flojas campañas que arrastra en los últimos años. La dupla campeona en el 2025 no logró cambiar el aire de un plantel que queda con una docena de refuerzos, y a dos fechas de jugar el clásico ante Rosario Central.

En la actualidad, la Lepra está en el puesto 25 de 30 en la tabla de promoción, quedando apenas un punto por encima de Banfield. Un equipo son reacción y juego, podría cerrar la fecha último en la general, en el caso que Estudiantes de Rio Cuarto sume de a tres.