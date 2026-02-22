En el José Amalfitani, Vélez recibe a River por la sexta fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional. Desde las 19.15hs, el Fortín, líder hasta el inicio de la jornada del Grupo A, se verá ante un necesitado Millonario, en deuda con el juego.

La clasificación a 16avos de final de Copa Argentina le dio respiro a River y principalmente a Gallardo. El triunfo ante Ciudad Bolivar cortó la racha de derrotas consecutivas, ante Tigre y Argentinos. En el actual Apertura, está octavo en la zona B, con 7 unidades.

Para esta fecha, el cuestionado Gallardo recupero tres nombres claves: Franco Armani en el arco, Sebastián Driussi en la delantera, y Marcos Acuña en el lateral izquierdo. Los dos campeones del mundo tienen grandes chances de remplazar a Matías Viñas y Santiago Beltrán.

Por otro lado, Colidio remplazaría Salas, mientras que Agustín Ruberto se mantiene entre los 11 y en el ataque. Juanfer Quintero es pieza clave en la generación de juego.

En el equipo local, Guillermo Barros Schelotto se prepara para mantener su condición de invicto. Ganó tres e igualó 2 en el inicio, acumula 11 unidades en el Grupo A. en su última presentación como local derrotó a Boca, y ahora busca darle otro golpe a River.

La gran duda del Fortín pasa por el remplazo de Diego Valdés, quien estará 20 días fuera por un desgarro en el sóleo. Hoy la duda es Aliendro o Robertone. Lo positivo es la recuperación del goleador Braian Romero.

Probables formaciones:

Vélez: Álvaro Montero; Joaquín García, Emanuel Mammana, Lisandro Magallán, Elías Gómez; Claudio Baeza, Tobías Andrada, Rodrigo Aliendro o Lucas Robertone; Matías Pellegrini, Manuel Lanzini y Florián Monzón. DT: Guillermo Barros Schelotto.

River: Franco Armani o Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Paulo Díaz, Marcos Acuña; Aníbal Moreno, Fausto Vera, Tomás Galván; Juan Fernando Quintero; Maximiliano Salas o Facundo Colidio y Agustín Ruberto. DT: Marcelo Gallardo.

Datos del partido:

Hora: 19.15.

Estadio: José Amalfitani.

Árbitro: Darío Herrera.