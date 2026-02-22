El rionegrino Christian Fabián Luis (89,200 Kilos) abrió su año deportivo con una derrota en el Xiomi Arena de Riga, Letonia donde cayó por puntos ante el lituano Milans Volkovs (90500 kilos), apodado “Big bad wofs”, en combate donde estuvo en juego el título Internacional IBF (Federación Internacional de Boxeo) de la categoría crucero

El europeo naturalizado, ya que nació en Aurora en el estado de California en los Estados Unidos, ganó con absoluta claridad la pelea, y así lo dejaron en claro las tres tarjetas que fallaron a favor del local, 99 a 91 en dos fallos y 100-90 la restante.

Durante las 10 vueltas, Volkovs hizo daño con sus manos, de izquierda y derecha, arriba, a la cabeza del valletano, que no se guardó nada y quien intentó lastimar en la corta y buscando un combate largo. Y fue extenso, pero con el dueño de casa dominando casi todos los rounds.

El lituano Milans Volkovs, apodado “Big bad wofs”,ganó con comodidad la pelea. Foto: Transmisión de Maravilla Boxeo

El local arrancó mejor, pero "El Potro" emparejó todo con un muy buen segundo round, yendo al intercambio de golpes. A partir de la tercera vuelta, el europeo pegó más y el roquense sintió en su físico el trajín y también fue lastima en su ojo izquierdo.

En el séptimo asalto subió el médico al rincón del argentino, autorizó seguir en pelea, pese al corte y la sangre. El entrenador Iván Carrasco y su padre Elvio Luis trabajaron y mucho en cada descanso, tratando de mejorar la zona afectada.

Sabiéndose perdedor en las tarjetas, Luis fue en busca de meter una mano para llevarse la pelea por nocaut, el golpe nunca llegó, la supremacía del local fue creciendo y solo por la valentía que expuso arriba del cuadrilátero terminó de pie y por su negativa de que lanzaran la toalla, en el final quedó demostrado que no había equivalencias.

Ahora el palmares del oriundo de General Roca es de 13 triunfos, 8 por nocaut, 5 derrotas (se le suma la del sábado) y una pelea sin decisión. En tanto, el lituano Milans Volkovs, registra 18 combates con 12 triunfos incluído el del fin de semana, 6 antes del límite; 4 derrotas y 2 empates.