Durante el sábado encontraron a una mujer sin vida en el barrio Villa Unión de Choele Choel. Personal policial, de salud y de criminalística asistieron al lugar para realizar las primeras averiguaciones y pericias.

Según los primeros datos el caso se está abordando como un femicidio, sin embargo las circunstancias de muerte aún no han sido aclaradas. Además se supo que estarían buscando a su pareja como un posible sospechoso.

La víctima tenía 35 años y fue hallada sin vida durante la tarde del sábado. Desde ese momento las autoridades están trabajando para determinar el momento y las causas de muerte.

​En el lugar trabajaron agentes del Cuerpo de Criminalística y personal policial para la recolección de evidencia. Como parte de las diligencias en curso, indicaron que se han tomado testimonios y por estas horas se están analizando las cámaras de seguridad de la zona.

Además se inició la búsqueda de testigos y personas que puedan aportar datos de la última vez que la joven fue vista con vida, mientras que en otras zonas se hicieron averiguaciones de las últimas personas tuvieron contacto con ella.

Ya se dispuso el traslado de la víctima a la Morgue Judicial y los resultados preliminares de la autopsia permitirán aportar información para determinar las causas del deceso.

El caso está en etapa inicial de investigación y ha generado gran conmoción en la comunidad, mientras se avanza en el esclarecimiento del hecho.