El viernes por la tarde, personal policial de la División Tránsito Villa Obrera de Centenario procedió al secuestro de una importante grúa en la zona del puente, frente al destacamento neuquino.

Fue cerca de las 18:40 horas, cuando detectaron que la misma era conducida por un hombre domiciliado en Neuquén y en ese momento no tenía patente colocada mas allá de llevar el nombre de una empresa.

Los efectivos también notaron que no circulaba con el vehículo que lo escoltara para advertir a los automovilistas como suele suceder con el traslado de este tipo de camiones. El subcomisario Héctor Valdez, jefe de Tránsito Centenario, informó a Centenario Digital que quien la conducía tampoco contaba con la categoría habilitante en su licencia.

La grúa tampoco contaba con la cartelería indicativa y no tenía la guía provincial. Por este motivo procedieron a labrarle actas contravencionales y a retener el rodado.

El mismo fue puesto a disposición del Juzgado de Faltas de la ciudad ante el cual se deberá presentar la empresa propietaria de la misma.