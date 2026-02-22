Este sábado 20 los Bomberos Voluntarios de Piedra del Águila fueron alertados por un siniestro vial, ocurrido en la Ruta Nacional 237, a la altura del kilómetro 1513. A las 19.20 se envío el móvil con un kit de ataque rápido, por la posibilidad de un incendio vehicular.

Al llegar al lugar de la alerta, corroboraron que un camión que trasladaba ladrillos había volcado junto con toda su carga. En el interior iban dos ocupantes que debieron ser asistidos y trasladados en ambulancia para un mejor control y evaluación.

Por la magnitud del accidente del enorme rodado y su pesada carga, se solicitó colaboración a los Bomberos de Junín de los Andes para trabajar en conjunto en el siniestro.

En el lugar se realizaron tareas de seguridad y control de la escena, prevención de incendio, contención de derrame de combustible y corte de corriente del vehículo.

Tras los trabajos realizados en el lugar, los Bomberos finalizaron el operativo luego de dos horas, asegurándose de que no había más peligro en la zona. Afortunadamente el rodado no sufrió más daños y se trabajó para retirarlo de la zona junto con su carga.