Juana Repetto decidió salir a hablar sin rodeos después de que comenzaran a circular versiones sobre una supuesta pelea familiar tras el nacimiento de su hijo Timoteo. La influencer respondió desde sus redes sociales y apuntó directamente contra los rumores que instalaron un conflicto con su padre, Nicolás Repetto.

Todo se originó cuando el conductor publicó y luego eliminó una foto del bebé. A partir de ese gesto, comenzaron las especulaciones sobre una interna. Juana Repetto fue clara desde el inicio: “Primero inventaron la guerra familiar mía con mi papá“.

Luego explicó cómo se dio la situación. ”Mi pobre padre subió emocionadísimo una foto de cuando nos dieron el alta y enseguida Flor le dijo ‘mira que Juana no subió nada’, entonces papá la bajó. Me escribió y me dijo ‘perdón, subí una foto pensando que ya lo habías presentado’. Y yo dije ‘ya está, no pasa nada, papi, olvídate, ya fue’”, relató, bajándole dramatismo al episodio.

Lejos de una tensión real, Juana Repetto detalló que Nicolás Repetto se encuentra en Uruguay y que la visita estaba prevista. “Papá sigue en Uruguay, viene la semana que viene. Pero Flor vino por laburo, y apenas llegó, quiso conocer al bebé. Flor es la abuela, es mi familia”, sostuvo.

Sin embargo, el hecho de que Flor Raggi viajara antes que Nicolás Repetto alimentó nuevas teorías. “Y ahora es la guerra entre mi papá y Flor, porque Flor tomó postura conmigo”, ironizó Juana Repetto, antes de frenar la escalada con una frase directa: “Chicos, no pasa nada”.

También aclaró que su padre se ofreció a acompañarla durante el parto, pero que fue ella quien prefirió otra dinámica. “Papá me ofreció venir para el parto, pero le dije que no porque iba a entrar a la clínica con mi mamá y me iba a ver diez minutos. Así que le dije ‘prefiero que vengas cuando ya esté en casa, así lo disfrutás al gordo’”.

Sobre su vínculo con Flor Raggi fue todavía más enfática: “Flor vino por laburo y me vino a ver. Y fue así durante todo el embarazo. Ustedes nunca la vieron, pero todas las veces que estuvo en Buenos Aires, vino acá a compartir conmigo. Tengo la mejor de la mejor”. Para cerrar cualquier versión cruzada, Juana Repetto fue contundente: “Y lejos de haber una guerra. Está todo rebien”.