Las malas noticias para River no se limitan sólo a los resultados deportivos, sino también al momento de sus jugadores como el caso de Franco Armani que se resintió de la lesión y debió ser reemplazado en el arco visitante del partido ante Vélez por la 6ª fecha del Apertura 2026.

El 1 disputaba su primer juego oficial del año, quedó un poco expuesto en el gol de Manuel Lanzini antes de los 8 minutos y cuando llegaron al descanso del entretiempo informó al cuerpo técnico de sus dificultades en el tendón de aquiles.

Durante la pretemporada en San Martín, las dolencias de campeón del mundo comenzaron en el gemelo, pero luego se incrementó con esta situación en la zona del talón.

Nuevamente, Santiago Beltrán asumió la responsabilidad del puesto para el complemento ya que el cipoleño Ezequiel Centurión también se encuentra lesionado como para hacer opción en el puesto.

Antes de la media hora, Marcelo Gallardo se vio obligado a reemplazar a Juan Fernando Quintero, afectado por una dolencia muscular por lo que ambos no estarán disponibles para lo que se viene el fin de semana como local ante Banfield.

Juanfer Quintero pidió el cambio a los 26 minutos por una lesión en el recto posterior de su pierna derecha.

El colombiano acusó molestias en el recto posterior de su pierna derecha. En las próximas horas habrá estudios para determinar el grado de su lesión y plantear los tiempos de recuperación.

El ecuatoriano Páez

Kendry Páez, el delantero ecuatoriano que River sumó a último momento en el mercado de pases desde el Chelsea de Inglaterra, duró apenas 25 minutos en cancha. Ingresó en el entretiempo por Tomás Galván, pero una lesión en el hombro del brazo izquierdo le impidió seguir corriendo con normalidad.

Por esa razón, quien terminó viendo acción fue Ian Subiabre. El que no vio acción por decisión del técnico fue Maximiliano Salas, quien quedó sentado en el banco de suplentes en un partido importante para el equipo.