Un viaje de regreso terminó en un violento vuelco sobre la Ruta Nacional 22 este domingo por la tarde, cuando un automóvil que circulaba hacia el Alto Valle perdió el control tras una maniobra de sobrepaso y terminó volcado al costado de la calzada. Tres mujeres resultaron heridas y debieron ser hospitalizadas.

El siniestro se registró alrededor de las 16:20 a la altura del kilómetro 1076, donde personal del Cuerpo de Seguridad Vial de Choele Choel acudió tras recibir el alerta por un despiste seguido de vuelco.

Al llegar al lugar, los efectivos constataron que el vehículo involucrado era un Chevrolet Vectra conducido por una mujer de 33 años, quien viajaba acompañada por su hija de 12 años —ambas domiciliadas en Cinco Saltos— y otra adolescente de 13 años oriunda de la provincia de Misiones.

De acuerdo con las primeras diligencias realizadas en el lugar, el accidente se habría producido cuando la conductora intentó sobrepasar a un camión. En ese momento el vehículo habría mordido la banquina, provocando la pérdida de control, el despiste y el posterior vuelco.

El auto terminó fuera de la cinta asfáltica, generando un rápido despliegue de equipos de emergencia.

Las tres ocupantes fueron asistidas inicialmente en el lugar por personal sanitario y luego trasladadas al hospital de Villa Regina por profesionales de Salud de Chimpay, donde se les realizaron estudios de mayor complejidad.