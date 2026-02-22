Un fuerte siniestro vial se registró en las primeras horas de la tarde de este domingo sobre la Ruta Nacional 23, en cercanías de la estancia San Ramón, cuando un automóvil perdió el control y terminó chocando contra una roca de gran tamaño al costado del camino.

El hecho fue protagonizado por un Ford Focus que circulaba por el sector cuando, por causas que aún se intentan establecer, el conductor derrapó sobre la calzada y no logró retomar el control del vehículo. Tras el despiste, el rodado impactó violentamente contra una formación rocosa ubicada a la vera de la ruta.

Como consecuencia del fuerte impacto, ambos ocupantes del automóvil sufrieron lesiones y debieron ser asistidos en el lugar por personal de salud. Posteriormente fueron trasladados al Hospital Zonal de San Carlos de Bariloche para una evaluación médica más compleja.

Hasta el momento no se informó oficialmente la gravedad de las heridas.

En el lugar trabajaron equipos de emergencia y seguridad para asistir a los heridos y ordenar el tránsito en la zona. Intervinieron efectivos policiales de Río Negro, bomberos voluntarios de Dina Huapi y personal sanitario.

Las autoridades iniciaron actuaciones para determinar las circunstancias en las que se produjo el siniestro y establecer si influyeron factores como el estado de la calzada o las condiciones de circulación.