En el José Amalfitani, Vélez profundizó el mal momento de River y lo venció 1-0 por la sexta fecha del Torneo Apertura. Por el tanto de Manuel Lanzini al inicio del encuentro, el Fortín continúa invicto y como líder de la Zona A con 13 puntos y le propinó a los de Marcelo Gallardo su tercera derrota seguida en el certamen doméstico, que además tuvo las salidas por lesión de Juan Fernando Quintero y Franco Armani.

El conjunto de Liniers sorprendió de arranque a los de Marcelo Gallardo y en cinco minutos se puso arriba por el gol de Manuel Lanzini, justo un ex River. El Fortín dominó e incluso pudo aumentar ante un Millonario que volvió a mostrar una imagen colectiva muy floja. Para colmo, antes de la media hora Juan Fernando Quintero tuvo que dejar la cancha por una molestia, siendo reemplazado por Joaquín Freitas. Luego del entretiempo, siguieron las malas: ahora fue Franco Armani el que tuvo que salir por resentirse de su anterior lesión.

Aquel dominio velezano del primer tiempo se empezó a diluir en el complemento, River mostró una mejoría y se acercó al empate, pero Álvaro Montero apareció en el momento adecuado para evitar el empate, primero ante Kendry Páez (jugó 25 minutos porque también salió lesionado), luego ante Ian Subiabre y Facundo Colidio. Del otro lado, Vélez tuvo un contragolpe que Braian Romero definió mal pero terminó aguantando el resultado, por mérito rival y también por un visible desgaste. Fue final en el Amalfitani: el Fortín sigue en racha y se deshizo de un Millonario que, pese a su mejor segundo tiempo, sigue sumido en un mal momento.

Lanzini le dio la victoria a Vélez

Si algo le faltaba al presente de River era recibir el tanto de un ex, situación que le ocurrió a los cinco minutos de juego. Luego de una pelota perdida por Quintero, la recuperó Matías Pellegrini para combinar en dos oportunidades con Lanzini, que se acomodó para rematar de derecha y su disparo se metió ajustadamente por el palo derecho de Armani.

Armani salvó el segundo

Pasada la media hora de juego, Vélez pudo haber aumentado la diferencia pero se chocó con una gran intervención del arquero de River. En una pelota dividida, Florian Monzón le ganó la disputa a Paulo Díaz y encaró en dirección al arco para, unos metros después, intentar un disparo que Armani despejó hacia un costado. El rebote le quedó a Lanzini, pero Gonzalo Montiel se interpuso con un buen cruce para evitar que su tiro vaya al arco.

Montero le negó el empate a River

En su primera ocasión seria, el ingresado Kendry Páez, que luego dejó la cancha por un fuerte golpe en el hombro, tuvo el 1-1 con una jugada en la que primero dejó pasar la pelota para Freitas y éste se la devolvió para dejarlo en posición de tiro. No obstante, su zurdazo colocado fue tapado por Montero.

Unos minutos después, con el Millonario más volcado en ataque, el arquero colombiano volvió a interponerse para evitar la igualdad. Ian Subiabre, otro de los que entró desde el banco, quedó mano a mano luego de una pelota de Freitas. El extremo se frenó e hizo pasar de largo tanto a Emmanuel Mammana como a Montero, pero su definición de derecha fue a parar al cuerpo del guardameta, que desde el piso alcanzó a salvar milagrosamente.

Juanfer y Armani, lesionados

En medio de una mala noche en Liniers se sumaron dos noticias negativas para River: primero la salida de Quintero y más tarde la de Armani. El colombiano, que jugó casi todo el partido ante Ciudad Bolívar, sintió una molestia en la pierna derecha. Si bien intentó continuar, Gallardo observó que la dificultad del '10' para moverse y mandó a llamar a Freitas, que ingresó en su reemplazo. Restará ver si Juanfer tiene o no una lesión.

En el caso del arquero, al que Gallardo preservó por más tiempo luego de una inflamación en el tendón de Aquiles que le apareció tras recuperarse de un desgarro, sorprendió ver a Santiago Beltrán ingresando al inicio de la segunda parte. Aparentemente Armani se resintió de la mencionada lesión y la decisión del DT fue no arriesgarlo, volviendo a poner en cancha al joven guardameta.

Para colmo de males, iba a llegar un tercer lesionado, que irónicamente fue el otro que entró junto a Beltrán en el entretiempo. En una disputa área, Páez cayó muy mal sobre su hombro izquierdo y ese golpe lo terminó dejando fuera de combate. A pesar de que el volante ecuatoriano intentó seguir e incluso tuvo una chance de gol, finalmente Gallardo terminó sacándolo, por lo que solamente disputó 25 minutos de juego.

Formaciones:

Vélez: Álvaro Montero; Joaquín García, Emanuel Mammana, Lisandro Magallán, Elías Gómez; Claudio Baeza, Lucas Robertone; Matías Pellegrini, Tobías Andrada, Manuel Lanzini; Florián Monzón. DT: Guillermo Barros Schelotto.

River: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Paulo Díaz, Matías Viña; Aníbal Moreno, Fausto Vera, Tomás Galván; Juan Fernando Quintero; Facundo Colidio y Sebastián Driussi. DT: Marcelo Gallardo.

Estadio: José Amalfitani.

Árbitro: Darío Herrera.

El encuentro es transmitido por las emisoras del Grupo Prima Multimedios desde las 19.

La previa

La clasificación a 16avos de final de Copa Argentina ante Ciudad Bolívar le dio un respiro a River, pero los conducidos por Marcelo Gallardo continúan en deuda desde lo futbolístico y el primer objetivo es cortar la racha de derrotas consecutivas por el Torneo Apertura. Esas caídas ante Tigre y Argentinos lo dejaron octavo en la Zona B, con 7 unidades.

Para esta fecha, el Millonario recupera tres nombres importantes: Franco Armani en el arco, Sebastián Driussi en la delantera, y Marcos Acuña en el lateral izquierdo. Es un hecho que el veterano arquero tomará el lugar de Santiago Beltrán, mientras que se especula con los retornos del atacante en lugar de Agustín Ruberto y del Huevo, quien podría volver por Viña.

En el equipo local, Guillermo Barros Schelotto se prepara para mantener su condición de invicto. Ganó tres e igualó dos en el inicio, acumulando 11 unidades en la Zona A, la que arrancó liderando pero en este momento son segundos tras la victoria de Estudiantes de La Plata. La gran duda del Fortín pasa por el reemplazo de Diego Valdés, quien estará 20 días fuera por un desgarro en el sóleo. Lucas Robertone es el principal candidato para ingresar al once.