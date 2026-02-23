Los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026 ya comienzan a reflejar su impacto económico en el norte de Italia. Desde la ceremonia inaugural del 6 de febrero, el evento ha impulsado un crecimiento del 80% en las compras respecto al mismo período de 2025, acompañado por un aumento superior al 60% en la llegada de visitantes extranjeros, según datos difundidos por Visa.

El incremento del gasto se distribuye en múltiples sectores, desde ropa y accesorios hasta restaurantes, movilidad y transporte. La mayor parte del consumo proviene de turistas estadounidenses, seguidos por visitantes de China, Brasil, Canadá y Japón. En términos interanuales, Canadá y Suiza registraron los mayores aumentos en volumen de gasto.

En Milán, el consumo creció un 45% entre titulares de tarjetas Visa internacionales y un 30% entre usuarios italianos. En las zonas montañosas donde se concentran la mayoría de las pruebas olímpicas, el crecimiento fue aún más pronunciado: el gasto realizado por visitantes extranjeros con tarjeta Visa aumentó hasta un 95%, consolidando el efecto dinamizador de las competencias en áreas de menor densidad urbana.

El impacto se enmarca en un presupuesto operativo de 650 millones de dólares para esta edición, dentro del ciclo 2025-2028 del Comité Olímpico Internacional. La cita invernal también estrena el modelo global de ticketing impulsado por la Agenda Olímpica 2020+5, con una plataforma única de venta de entradas supervisada por el organismo, reforzando la dimensión comercial y organizativa del certamen.