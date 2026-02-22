Maxi López volvió a hacer las valijas, pero esta vez con otro tono. Después de varios meses en el país participando de MasterChef Celebrity, el exdelantero se despidió de Argentina antes de regresar a Suiza junto a Daniela Christiansson y sus hijos. Lo hizo desde el aeropuerto y con un mensaje que expuso un costado más sensible.

Durante su estadía, Maxi López no solo se mostró en la cocina del reality de Telefe, sino que también volvió a conectar con el público argentino. Esa experiencia fue el eje de su reflexión final. "En estos últimos meses me han regalado algo que no se compra, que no se entrena y que no se aprende: cariño verdadero. Quiero decirles gracias. Gracias de corazón", escribió.

El exfutbolista hizo hincapié en el acompañamiento recibido en un momento que definió como personal y profundo. "Gracias por cada palabra de aliento, por cada abrazo, por cada mensaje, por cada gesto de respeto y afecto. En momentos donde uno a veces se siente vulnerable, ustedes me hicieron sentir fuerte. Me hicieron sentir acompañado. Me hicieron sentir en casa", expresó.

Maxi López también habló del vínculo emocional con el país. "Argentina no es solo un país, es una forma de sentir. Es pasión, es lucha, es familia, es amor incondicional. Y eso lo viví en la piel con cada muestra de apoyo que recibí. Ustedes me recordaron quién soy y de dónde vengo", sostuvo, dejando en claro que la experiencia fue más allá de lo televisivo.

El exdelantero, que en los últimos años había transitado polémicas públicas, eligió enfocarse en la respuesta afectiva que percibió. "Me emociona saber que todavía existe ese corazón enorme que late por los suyos, que no se olvida de los que ama, que no suelta la mano cuando alguien lo necesita. Eso es lo que más orgullo me da de ser argentino", afirmó.

Finalmente, cerró con una despedida que dejó huella. "Me llevo ese amor conmigo para siempre. Y sepan algo: todo lo que me dieron, lo guardo en el alma. Gracias por no soltarme. Gracias por creer. Gracias por querer. Los llevo en el corazón, hoy y siempre". Con esas palabras, Maxi López puso punto final a una etapa que, según dejó entrever, significó mucho más que una participación en televisión.