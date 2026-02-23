Botafogo de Río de Janeiro hizo oficial la llegada de Cristian Medina y confirmó así un acuerdo con Estudiantes de La Plata para que el mediocampista continúe su carrera en el fútbol brasileño. El volante de 23 años fue presentado en redes sociales como nuevo refuerzo y firmó contrato hasta diciembre de 2029.

Desde sus canales oficiales, el Fogao anunció la incorporación con un mensaje contundente: “¡CRISTIAN MEDINA ES DE BOTAFOGO!”. En la misma publicación lo describieron como “campeón y jugador destacado del fútbol argentino en las últimas temporadas” y le dieron la bienvenida como nueva incorporación del club. “¡Bienvenido, ESTRELLA!”, agregaron, junto a un video con sus mejores jugadas.

La negociación se cerró en las últimas horas y el jugador ya no formó parte de la convocatoria del Pincha para el partido ante Sarmiento de Junín del viernes por la tarde en La Plata. Sin embargo, Medina estuvo presente en el estadio y presenció victoria en lo que fue su despedida informal antes de emprender viaje a Brasil.

Enorme expectativa para la llegada del volante del domingo por la noche a Río de Janeiro