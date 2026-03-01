¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Domingo 01 de Marzo
Agustín Carrasco fue el campeón de la 30° edición del Campeonato Nocturno de Supercross

El de Cutral Co se coronó ganador en la división principal luego de cuatro fechas. Gran marco de publico con series y finales muy disputadas tuvo la última jornada del tradicional torneo de verano

Por Hugo Alejandro Amaolo

Periodista y relator deportivo. Redactor de sección Deportes de Mejor Informado, integrante del programa Grito Sagrado por AM550 y canal 24/7.
Domingo, 01 de marzo de 2026 a las 17:12
Se cumplió la cuarta y última fecha de la 30° edición del Campeonato Nocturno de Supercross

El representante de Cutral Co Agustín Carrasco se coronó campeón de la MX1 la categoría más atrayente luego de corridas cuatro fechas entres fines del año pasado y los meses de enero y febrero del 2026 de la 30° edición del Campeonato Nocturno de Supercross que tuvo por escenario el Motocross Club Neuquén, un clásico instalado en la región con tres décadas de realización y que tuvo por escenario al mítico circuito del Coliseo de La Barda en Neuquén capital.

Una noche donde el clima acompañó, se definieron todas las categorías, hubo 130 motos, ratificando el gran momento que atraviesa la disciplina en la región. Se ha consolidado el certamen nocturno como uno de los acontecimientos deportivos más convocantes del verano.

En la división principal, la MX1, se consagró campeón Agustín Carrasco, a quien le alcanzó con el tercer lugar para ser el mejor del torneo. En las otras categorías festejaron Ethan Benavides (MX2), Agustín Paz (Intermedia), Nicolás Giustozzi (Máster A), Jorge Hasi (Máster B), Marcelo Giménez (Master C), Gonzalo Parra (85cc A), Santino Chirino (65cc), Josefina Zanotti (50cc), Joaquín Sancho (Junior), Rodrigo Fonseca (Enduristas), Eugenio del Bino (principiantes), Javiera Urra (FMX) y Felipe Cruz (125cc).

Los campeones y sus escoltas en el podio

MX1: Agustín Carrasco, Pablo Galletta, Nahuel Kriger

MX2: Ethan Benavides, Vicente Díaz, Lázaro Santarelli

MX Intermedia: Agustín Paz, Paul Olmos, Fernando Romero

MX Master A: Nicolás Giustozzi, Matías Sacne, Tino Paravano

MX Master B: Jorge Hasi, Ariel Nonel, Cristian Morini,

MX Master C: Marcelo Giménez, Gabriel Munian, Sebastián Ortube

MX 85cc A: Gonzalo Parra, Lorenzo Osses, Tiziano Sepúlveda

MX 65cc: Santino Chirino, Tomás Aguila

MX 50cc: Josefina Zanotti, Santino Roth, Genaro Barrazzo

MX Junior: Joaquín Sancho, Ezequiel Cid, Tiago Ranea

MX Enduristas: Rodrigo Fonseca, Nahuel Bagli, Pedro Molina

MX Principiantes: Eugenio Del Bino, Antonio Mugndo, Segura Nadin

FMX: Javiera Urra, Jorgelina Miguel, Agostina Monsalve

125CC: Felipe Cruz, Franco Stremel, Benicio Oses

La cuarta y última fecha, tuvo en cada categoría a estos tres pilotos en las mejores ubicaciones

MX1
1° Pablo Galletta
2° Nahuel Kriger
3° Agustín Carrasco

MX2
1° Ethan Benavides
2° Vicente Díaz
3° Sebastián Figueroa

MX Intermedia
1° Agustín Paz
2° Paul Olmos
3° Fernando Romero

MX FMX
1° Catalina Abrazúa
2° Javiera Urra
3° Vahitiarre Sobarzo

MX Master C
1° Marcelo G. Giménez
2° Seba Ortube

Master A
1° Matías Sacne
2° Gerardo Ríos
3° Boris González

Master B
1° Miguel Vázquez
2° Cristian Morini
3° Jorge Hasi

Foto: Luis Alberto Amaolo

MX 125cc
1° Franco Stremel
2° Bautista Galdeano
3° Felipe Cruz

MX Junior
1° Ezequiel Cid
2° Joaquín Sancho
3° Marcelo Sandoval

MX 85
1° Tiziano Sepúlveda
2° Gonzalo Parra
3° Benjamín Iribas

MX 85 Bcc
1° Tomás Aguila
2° Valentino Betancur
3° Donatto Colucci

MX 50cc
1° Josefina Zanotti
2° Blas Gutiérrez
3° Gael Aspra

MX 65
1° Tomás Aguila
2° Seba Mandrini
3° Santino Chirino

MX Principiante
1° Eugenio Del Bino
2° Antonio Mignolo
3° Giuliano Sidorkevich

MX Enduro
1° Agustín Garnier
2° Juan Cruz Parada
3° José Romero

