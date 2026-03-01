Una vez más, José Mourinho se refirió a la situación de su dirigido, el argentino Gianluca Prestianni, debido al presunto caso de racismo que es investigado por la UEFA desde que el Benfica y el Real Madrid se cruzaron por los playoffs de la Champions League.

El ex Vélez y Selección Argentina Sub20 mantuvo un entredicho con Vinicius en pleno campo de juego del equipo de Portugal, en ocasión del partido eliminatorio de ida por el certamen más importante del Viejo Continente.

La imagen revela la acción de Prestianni a Vinicius que es investigada por la UEFA.

Allí, con la boca tapada por la camiseta, se ve como el delantero argentino le dice algo a su rival y el destinatario sale corriendo para informarle al árbitro de lo sucedido. Vinicius lo acusó de una manifestación discriminatoria y Prestianni lo negó.

Como consecuencia de ello, el jugador de Benfica no fue autorizado a jugar la revancha y hace 12 días que espera resolución de la UEFA al respeto. En este marco, el protugués Mourinho, su entrenador, fue consultado por la situación y el profesional fue contundente: “Si es culpable, conmigo está acabado”.

En el mismo sentido, el ex conductor del Real Madrid expresó: “No soy un letrado, pero tampoco un ignorante. ¿La presunción de inocencia es un derecho humano o no?”.

En pausa

Por la repercusión de la investigación y el protagonista principal de la historia, Prestianni quedó señalado desde diferentes sectores del fútbol. El jugador ha optado por llamarse a silencio y continúa entrenando con el dueño de su pase, pero sin disputar partidos.

Gianlucca Prestianni vivía un buen momento deportivo en Benfica hasta el día del conflicto con Vinicius.

Su nombre fue uno de los que había sonado en el mercado de pases argentino del verano, pero quedó descartado rápidamente porque Mourinho lo revalorizó en su consideración.

Por nivel y juventud, pudo haber sido uno de los nombres que analizaba el técnico Lionel Scaloni para el Mundial, pero todo esto lo llevó a retroceder varios casilleros en esa puja.