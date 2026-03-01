¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Domingo 01 de Marzo, Neuquén, Argentina
Logo Am2022
PUBLICIDAD
Causa por hurto

Un demorado por circular en una moto robada con pedido de secuestro

Uno de los involucrados intentó fugarse a pie. La moto habría sido robada hace algunos días.

Por Redacción Mejor Informado
Domingo, 01 de marzo de 2026 a las 16:33
PUBLICIDAD

Durante la madrugada de este domingo personal de la Comisaría 21° del barrio Melipal demoró a un hombre luego de constatar que la motocicleta en la que circulaba tenía pedido de secuestro vigente por una causa de hurto.

El procedimiento se llevó a cabo alrededor de las 02.45 en la intersección de 1° de Mayo y avenida Huilen cuando el personal policial intentó identificar a dos hombres que se desplazaban en una motocicleta de baja cilindrada. Al momento de la identificación, uno de los ocupantes abandonó el rodado e intentó darse a la fuga a pie.

El sospechoso fue alcanzado a pocos metros. Al verificar la motocicleta, marca Zanella, modelo ZB 110 RT, de color azul y sin patente, se constató, a partir de la información suministrada por el Centro de Análisis Criminal, que el vehículo registraba un pedido de secuestro vigente.

La medida estaba vinculada a la causa por presunto hurto de motocicleta, con oficio judicial emitido el 10 de febrero de 2026 a solicitud de la Comisaría 1°.

Ante esta situación, los efectivos procedieron a la demora de un hombre de 39 años, en el marco de una investigación por presunto encubrimiento. La motocicleta fue secuestrada bajo acta y se dio intervención a la autoridad judicial correspondiente

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD