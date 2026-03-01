Durante la madrugada de este domingo personal de la Comisaría 21° del barrio Melipal demoró a un hombre luego de constatar que la motocicleta en la que circulaba tenía pedido de secuestro vigente por una causa de hurto.

El procedimiento se llevó a cabo alrededor de las 02.45 en la intersección de 1° de Mayo y avenida Huilen cuando el personal policial intentó identificar a dos hombres que se desplazaban en una motocicleta de baja cilindrada. Al momento de la identificación, uno de los ocupantes abandonó el rodado e intentó darse a la fuga a pie.

El sospechoso fue alcanzado a pocos metros. Al verificar la motocicleta, marca Zanella, modelo ZB 110 RT, de color azul y sin patente, se constató, a partir de la información suministrada por el Centro de Análisis Criminal, que el vehículo registraba un pedido de secuestro vigente.

La medida estaba vinculada a la causa por presunto hurto de motocicleta, con oficio judicial emitido el 10 de febrero de 2026 a solicitud de la Comisaría 1°.

Ante esta situación, los efectivos procedieron a la demora de un hombre de 39 años, en el marco de una investigación por presunto encubrimiento. La motocicleta fue secuestrada bajo acta y se dio intervención a la autoridad judicial correspondiente