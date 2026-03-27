La Copa Argentina aparece como una oportunidad, pero también como una amenaza. Independiente afrontará este viernes un duelo clave ante Atenas de Río Cuarto por los 32avos de final, en un contexto marcado por los malos resultados y el descontento de sus hinchas.

El encuentro se jugará desde las 17 en el estadio Norberto Tito Tomaghello, con arbitraje de Fernando Espinoza. Más allá de la instancia, el partido se presenta como un punto de inflexión para un equipo que no encuentra respuestas dentro de la cancha.

El conjunto de Avellaneda atraviesa un presente delicado en el Torneo Apertura, donde acumula dos derrotas consecutivas y apenas tres victorias en lo que va del certamen. Esta racha lo dejó en una posición incómoda en la tabla y puso en duda la continuidad del entrenador, cada vez más cuestionado.

En ese escenario, Independiente buscará apoyarse en su jerarquía individual para imponer condiciones ante un rival de menor categoría, pero que llega con confianza. La deuda futbolística del equipo y la falta de resultados generan un clima de presión que puede jugar un papel determinante.

Por su parte, Atenas de Río Cuarto, que milita en el Federal A, afronta el partido como una oportunidad histórica. El conjunto cordobés viene de un buen arranque en su torneo, donde goleó 3-1 a Cipolletti, y buscará dar el golpe ante uno de los grandes del fútbol argentino.

Para Independiente, el desafío no es solo avanzar de ronda, sino recuperar credibilidad y empezar a cambiar la imagen. La Copa Argentina puede ser el punto de partida o un nuevo golpe en una temporada que ya viene cuesta arriba.

Probables formaciones

Independiente: Rodrigo Rey; Santiago Arias, Kevin Lomónaco, Sebastián Valdéz, Milton Valenzuela; Iván Marcone, Ignacio Malcorra, Rodrigo Fernández Cedrés; Matías Abaldo, Ignacio Pussetto y Santiago Montiel. DT: Gustavo Quinteros.

Atenas (Río Cuarto): el entrenador Martín Gastón Leva aún no confirmó el equipo. DT: Martín Gastón Leva.