La Liga Federal de Básquet 2026 ya va tomando color. La Confederación Argentina dio a conocer los primeros detalles de cómo se jugará la tercera categoría del básquet nacional donde habrá una fuerte presencia de equipo de Neuquén y Rio Negro luego de la disputa del Prefederal.

El Torneo tendrá inicio entre la última semana de febrero y la primera de marzo. Los equipos clasificados tienen hasta el 23 de enero para la presentación de avales e inscripción de equipos. El 6 de febrero se cierra los componentes.

Como dato nuevo en el reglamente, esta temporada se permitirán en el plantel 5 jugadores mayores, 5 fichas U21, y 2 juveniles, modificando el 4-2-6 de los anteriores años.

El formato de competencia contemplará la división de la totalidad de equipos inscriptos en regiones, permitiendo así una correcta distribución con el objetivo de optimizar la logística de los participantes. Cada región jugará su etapa regular y play off interno, antes de avanzar a los cruces interregionales.

El rojo dejó una buena imagen en el Prefederal

Como en temporadas anteriores, a las federaciones y regiones deportivas deberán contar con un torneo de Primera División femenina. De lo contrario, tendrán un 50% menos de plazas.

Asimismo, los equipos inscriptos deben contar con las categorías U11, U13 y U15 en la rama femenina, y también tener todas sus categorías de minibásquet y formativas oficialmente registradas en sus torneos de origen.

En la zona dirán presente, representando a Neuquén: Pacífico, Pérfora, Independiente, Centro Español, Petrolero Argentino y Club Plottier. Lacar de San Martín también logró su lugar, ganando el Prefederal Andino. Por otro lado, para Rio Negro competirán Deportivo Roca y Atlético Regina.