En juego los octavos de final de la Copa Provincial neuquina, competencia que abre el calendario de LIFUNE para este 2026. Sociedad Estudiantil superó a Patagonia en un atractivo juego de Ida. Hoy se completa la jornada.

Corre la pelota en Neuquén, la competencia que reúne a los equipos del norte, Sur, y Centro de la provincia, juntando las cuatro ligas, ya está en marcha en su segunda edición, Los octavos de final se abrieron el sábado, donde Sociedad Estudiantil hizo valor su localía en Chos Malal ante Patagonia. En la primera etapa, Bautista Retamozzo abrió el marcador para el naranja. En el complemento, el local lo dio vuelta en 5 minutos y con dos penales , primero en los pies de Albarrán , y luego Denis Lara sentenció el juego.

La fecha continúa hoy domingo, Manzano Amargo recibe a San Patricio del Chañar, quien comienza la defensa del título. Fonseca impartirá justicia.

más tarde y también en el norte, Andacollo también se presenta ante su gente, el Albinegro se verá las caras con Independiente desde las 18hs y con arbitraje también de Fonseca.

Estudiantil ganó y define todo en la capital neuquina en 7 días

En San Martín habrá duelo de campeones, Embajador de Los Andes se verá las caras con el renovado Alianza de Cutral Co, desde las 16hs impartirá justicia Nelson Garrido.

En la Capital habrá doble partido, Río Grande se mide con Centenario en Ciudad Deportiva 17hs, Jara el árbitro. Mientras que Confluencia y Petrolero juegan en cancha de Pacífico 18hs y con Gonnet como juez.

Unión de Zapala inicia su camino en la competencia con el siempre complicado Maronese. En el centro de la provincia arranca 17hs, Martín Molina la autoridad; mismo horario para el dueño en Rincón de los Sauces entre Esperanza ante Pacífico, Ulises Jerónimo a cargo del arbitraje.

La fase de octavos será a partido de ida y vuelta, jugandosé el segundo juego en 7 días. los equipos que pasen ya conocer su cuadro donde los cuartos de final serán a un partido en cancha neutral. cabe destacar que la competecia es oficial de LIFUNE, y entrega dos lugares al Regional Amateur 2026.