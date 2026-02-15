Santino Mazzanti es una de las nuevas caras del deporte neuquino. El taekwondista de 22 años hizo una gran aparición en los Juegos JADAR 2025 donde llevó, junto a José Luis Acuña, la bandera de Neuquén a lo más alto. Hoy el atleta es uno de los que integran el programa de Asistencia al Mediano y Alto Rendimiento que impulsa el Gobierno de la Provincia del Neuquén, y se abre dentro del plano nacional.

Con 22 años se divide sus días entre el tatami y los libros de Derecho. Pero arriba del área de combate, su nombre ya es sinónimo de presente y futuro para el taekwondo neuquino. “Yo tengo la suerte de tener unos padres que me apoyan muchísimo”, cuenta. Ese acompañamiento fue clave para sostener una doble exigencia: el alto rendimiento y una carrera universitaria que hoy está a sólo dos materias de convertirse en título.

Mazzanti- Acuña, la gran final neuquina en los Jadar 2025

“Hubo momentos en los que tenía cinco o seis materias para rendir y estaba un mes afuera compitiendo. Me llevaba la notebook y en los tiempos libres estudiaba. Es un sacrificio, pero vale la pena”, afirma el joven formado desde hace casi 12 años en el Taekwondo Gym de Plottier, bajo la conducción de Luis Pascual Vega, Mazzanti encontró en ese espacio mucho más que un lugar de entrenamiento. “Es mi segunda casa, con Luis tengo una relación hermosa, en muchos aspectos es como un papá. Me enseñó dentro y fuera del tatami”, asegura.

“Es un sentimiento muy lindo salir a representar a la Provincia y que digan que ese deportista es de Neuquén. Es un privilegio” agregando además que “También es una responsabilidad, porque hay mucho nivel en la provincia y uno tiene que marcar el camino para los que vienen atrás”.

Plottier, de la mano de Luis Vega, sacó grandes Taekwondistas

De cara a 2026, los desafíos ya están marcados en su calendario: torneos nacionales e internacionales y concentraciones con la Selección Argentina. “Tengo muchas ganas de cumplir mis objetivos, de seguir disfrutando lo que hago y de pararme frente a alguien que también me quiere ganar. Esa sensación es tremenda”, dice.

Entre códigos legales y técnicas de combate, Mazzanti construye su camino con disciplina, convicción y orgullo neuquino. Porque para él, representar a la Provincia no es sólo competir: es asumir el compromiso de dejar huella.