Con medallas en taekwondo y patín, Neuquén ya sumó seis oro en los JADAR 2025

La delegación de Neuquén cerró la penúltima jornada de los Juegos Argentinos de Alto Rendimiento (JADAR) 2025 que se disputan Rosario, Rafaela y Santa Fe, con otra buena producción, ratificando su nivel competitivo en varias disciplinas. Este sábado los protagonistas fueron el taekwondo alcanzando el podio con sus dos representantes, José Luis Acuña (oro) y Santino Mazzanti (plata) y el patín -que sumo estos mismos metales- y dos bronces.

En total fueron siete las medallas conseguidas contabilizando las preseas de plata de Sofía Aguirre Quintulén en para-levantamiento de pesas y el bronce de Abril Garzón en Ómnium de ciclismo en pista.



A falta de una jornada Neuquén suma 21 medallas, 6 de oro; 5 de plata y 10 de bronce.

En el medallero general Neuquén se ubica en la octava posición. Lidera Buenos Aires con 72 preseas seguido por Provincia de Buenos Aires y Santa, ambos con 38 aunque los bonaerenses tienen 37 oros contra 35 de lo locales.

También la delegación provincial brilló en beach handball dónde varones y mujeres jugarán este domingo las finales e irán por el oro.

Una de los puntos más emotivos de la jornada se dio en el taekwondo por la presencia de José Luis Acuña (diploma en los Juegos Olímpicos de la Juventud de Buenos Aires 2018) quien luego de muchos años de brillar en el nivel internacional pudo integrar a un seleccionado neuquino y celebrar una medalla de oro muy especial porque la consiguió ante su propio compañero de equipo Santino Mazzanti que se quedó con la presea de plata y aseguró otro metal para Neuquén.

Histórico Neuquén finalista en taekwondo con dos representantes

El escenario, montado en uno de los espacios del predio ferial del Parque Independencia se tiñó de color verde con la presencia de los seleccionados del resto de las disciplinas que se sumaron apoyar a pares convirtiendo el recinto en una verdadera fiesta de camaradería deportiva.

La quinta jornada de competencia comenzó de la mejor manera porque la sanmartinense Sofía Aguirre Quintulen consiguió la medalla de plata, la segunda del deporte adaptado, en el para-levantamiento de pesas con un coeficiente de 73,980 Kg, detrás de la boenaerense Lourdes Maciel con 77,040 kilos.

A pocos metros de distancia en el patinódromo Municipal Roberto Tagliabué el patín que tuvo jornada por la mañana y la tarde cerró la actividad con más medallas.

En esta oportunidad se destacaron Marianella Salomón que logró la medalla de oro en los 10.000 metros a los puntos y su compañera, Josefina Reyes Petrelli en la misma distancia. Esta última también consiguió bronce en los 500 metros mientras que Lucas Almeira también ocupó el tercer lugar del podio en los 1.000 metros.

En Rafaela, donde compite el ciclismo, la pedalista de Huinganco, Abril Garzón, participó de la prueba ommium que combina cuatro disciplinas diferentes: scratch, tempo, eliminación y carrera por puntos logrando puntear la carrera en las dos primeras modalidades y retrasándose en las dos restantes para quedarse finalmente con la presea de bronce.

El beach handball va por todo

La gran atracción en el cierre de los juegos este domingo estará en la cancha de arena del Predio Ferial del Parque Independencia donde Neuquén y Río Negro animarán la final en ambas ramas.

El equipo femenino aseguró la clasificación al vencer a Córdoba 2 a 0 en tanto que los varones, que ya estaban clasificados, cayeron ante Río Negro 2-1 en partido que solo sirvió para definir el primer puesto.

Este domingo los neuquinos tendrán la revancha en una nueva versión del clásico.

En el cierre del certamen debutará en levantamiento de pesas, Benjamin Turner quien viene de obtener la medalla de plata en los Juegos Panamericanos Junior que se disputaron el mes pasado en Asunción del Paraguay.

También competirán en esta especialidad, pero en deporte adaptado, Isaac Llancaqueo.

En atletismo adaptado lo harán Diego Martín González en los 200 metros y Lautaro Aguilar Tracana, en lanzamiento de la bala.

Mientras que en atletismo convencional tendrán actividad,Agustina Salazar, en 400 libres y, Mia Piuque junto a Giuliana Baigorria, en lanzamiento del martillo. El acto clausura será a las 19 en el Fan Fest del Predio Ferial.

Las medallas de Neuquén en los JADAR

Oro (6)

Oriana González Vargas y Wanda Arca en tiro con arco (modalidad recurvo equipo femenino).

Fausto Inostroza y Leonel Pintos en Beach Vóley

Máximo Rettig en bádminton (single masculino).

Máximo Rettig y Francesco Cappi en bádminton (dobles masculino).

José Luis Acuña, en Taekwondo (-68 kg).

Marianella Salomón, en patín carrera (10.000 m a los puntos).

Plata (5)

Mariano Turner para-canotaje (K1 200)

Marianella Salomón, en patín carrera (5.000 metros a los puntos).

Josefina Reyes Petrelli, en patín carrera (10.000 m a los puntos).

Santino Mazzanti, en taekwondo (-68 kg).

Sofía Aguirre Quintulén, en para-levantamiento de pesas.

Bronces (10)

Esteban Silva y Oriana González Vargas en tiro con arco (recurvo equipos mixtos).

Esteban Silva en tiro con arco (recurvo individual)

Francesco Cappi en bádminton (single masculino).

Ian Acosta y Valentín García bádminton (doble masculino).

Rugby 7 femenino

Josefina Reyes Petrelli patin carrera (5000 metros de los puntos).

David Toro Espejo patín carrera (5000 metros a los puntos).

Josefina Reyes Petrelli, en patín (500 m).

Lucas Almeira, en patín (1.000 metros).

Abril Garzón, en ciclismo (prueba ommium).