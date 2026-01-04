Nicolás Tagliafico tuvo una noche intensa, decisiva y cargada de contrastes en el Principado. El lateral argentino fue una de las grandes figuras de la victoria de Lyon por 3-1 ante Mónaco, con dos asistencias clave y una presencia constante por la banda izquierda, antes de sufrir un planchazo que recorrió Europa.

El ex Independiente fue determinante desde el arranque. En el primer gol, apareció con inteligencia ofensiva para desviar de cabeza un envío al área y asistir al checo Pavel Šulc, que abrió el marcador. Más tarde, cuando Lyon ya había recuperado el control del partido, volvió a ser protagonista con una habilitación precisa para Abner, autor del tercer tanto que sentenció el encuentro.

Pero su noche también tuvo un momento de tensión máxima. Sobre el cierre del primer tiempo, Tagliafico recibió un planchazo criminal en el rostro por parte de Mamadou Coulibaly. La infracción fue tan violenta como innecesaria y terminó con tarjeta roja directa para el futbolista de Mónaco, que minutos antes había marcado el empate parcial.

Lejos de salirse del partido, Lyon aprovechó el contexto, sostuvo la superioridad numérica y terminó construyendo un triunfo sólido como visitante. Con esta victoria, el equipo llegó a los 30 puntos y se ubica de manera transitoria en el quinto puesto de la Ligue 1, en zona de clasificación a la Europa League.

Para Tagliafico fue una actuación que resume su ADN futbolero: compromiso, influencia en ataque y carácter para soportar los golpes. Una noche completa para el lateral de la Scaloneta, que volvió a dejar su sello en Europa.