El MPN y los demás, a una semana de una definición determinante

A fondo, la política vive un empuje final, hacia las elecciones primarias. Estas PASO, que no son vinculantes, pues solo abren y despejan el camino para los comicios de noviembre, serán, igualmente, determinantes. A nivel nacional, pueden condicionar seriamente a un gobierno caído en desgracia por sus propias ineptitudes, o bien darle un oxígeno reparador. En Neuquén, servirán fundamentalmente para clarificar el proceso del MPN hacia el 2023. Son, pues, elecciones no vinculantes, aunque no inocuas. Tal como está el ambiente social de complicado, se augura la ratificación de un nuevo escenario en Argentina.

Estos días se juega a fondo. Alberto Fernández salió a hacer campaña, y mandó a (¿sus?) ministros a patear la calle, meterse entre la gente, pelear voto por voto poniendo la cara. En Neuquén sucede algo parecido, con las diferencias del caso. Omar Gutiérrez se mostró protagonista, activo y decididamente alejado de la neutralidad, haciendo campaña por la lista Azul “A” de Mage Ferraresso. El gobernador percibió, tal vez, que necesita ganar y ganar bien estas primarias, en las que el adversario es, otra vez, Rolando Figueroa. Así que viajó, inauguró, habilitó, expuso, acompañó y grabó videítos con los candidatos oficialistas.

Figueroa hizo lo suyo, con menor protagonismo. Es claro que hay una diferencia de recursos, de “aparato”, de maquinaria electoral activa. En su entorno, se tienen fe. “Si no ganamos, al menos arrimaremos bien el bochín, y Rolo seguirá en carrera”, dicen. La campaña fue moderada, sin agresiones que pasaran a mayores de ninguno de los dos bandos en disputa. Nadie arriesga un vaticinio contundente pese a que faltan solo siete días para el desenlace inevitable. Eso sí: hay plena conciencia de que al MPN la primaria le servirá, pues será protagonista principal. En el 2013, el ejemplo comparativo más a mano, el partido provincial, también en PASO nacionales, llegó a juntar cerca del 60 por ciento de los votos con el enfrentamiento entre Ana Pechén y Guillermo Pereyra. Ahora difícilmente se dé ese porcentaje tan alto, pero sí es posible que el MPN esté en el primer puesto.

Después del domingo 12, se larga la otra carrera, la que puede encumbrar los planes del intendente Mariano Gaido. Hay un diseño general, vinculado a las circunstancias -no es un guion de hierro- pero diseño al fin, que entronca procesos y posibilidades en el gran cauce que desemboca en el 2023. La debacle nacional, con una puja que produce un permanente tambaleo, fortalece al MPN en sus convicciones de partido político de distrito. La obsesión es consolidar la propiedad y autonomía provincial sobre los recursos, con la producción de energía en foco permanente.

Por fuera del MPN, el desempeño de Cambia Neuquén parece haber ganado unos puntos respecto de lo que sucedía apenas hace unos 20 días. Las muestras indican un acercamiento con el Frente de Todos, el otro sector que animará primarias, con tres listas compitiendo, una de ellas, la liderada por Tanya Bertoldi, con el aval de la cúpula unificada del kirchnerismo vernáculo. Es posible que en Neuquén pase más o menos lo mismo que a nivel nacional con estos dos sectores políticos, con la única diferencia de que aquí está el MPN, y, por ende, sacarán menos votos que en otros distritos.

Las PASO no serán inocuas. Dejarán consecuencias. Podrán ser más o menos felices, en algunos casos, desgraciadas. No serán indiferentes para la política, para el establishment. Está bien que así sea. No hay razón para estar cómodo en medio de un país en llamas.