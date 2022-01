Se prepara ya un cambio importante desde el MPN

Desde el primer día de este año rige en Neuquén el Fondo de Estabilización y Desarrollo. Fue creado por ley en noviembre de 2020, programado para que se hiciera concreto y efectivo recién el 1 de enero de 2022. Esta herramienta, inédita hasta ahora, se ideó -a semejanza de lo hecho por otros Estados, como, por ejemplo, Noruega- para que Neuquén no quede más desguarnecido ante crisis de producción o de precio de hidrocarburos, o cualquier otra contingencia que afectara su principal recurso, que es la producción de energía. Sin embargo, el MPN ya está pensando en modificarla, para que el énfasis no quede marcado solo en la “estabilización”, sino también, y tal vez fundamentalmente, en el “desarrollo”.

Es una de las ideas que trabaja activamente el presidente de la Legislatura, el vicegobernador Marcos Koopmann, quien es también ahora, desde lo partidario, el candidato a ser candidato en el 2023 por el oficialismo de la Lista Azul, según un pacto no firmado pero muy real que se ha establecido entre los principales referentes de ese oficialismo, incluyendo el costado petrolero, desde Guillermo Pereyra y Marcelo Rucci.

La ley dice que “Se crea el Fondo de Estabilización y Desarrollo del Neuquén como una herramienta de política fiscal y promoción del desarrollo sustentable de la provincia. El mismo se constituye bajo la forma jurídica de un fideicomiso y se rige bajo los principios de transparencia, publicidad, segregación patrimonial, inembargabilidad, inalienabilidad y control parlamentario permanente”.

El sub rubro “estabilización” o anticíclico se integra, según el texto de la norma, por “los recursos que ingresen al Fondo de Estabilización y Desarrollo del Neuquén hasta alcanzar un monto máximo equivalente al 20 % de los recursos corrientes de la Administración pública provincial, evidenciados en la cuenta general de inversión”. Mientras que el Sub fondo de Desarrollo “se integra con los recursos que ingresen al Fondo de Estabilización y Desarrollo del Neuquén una vez satisfecho el límite de integración del Sub fondo Anticíclico”. Es decir que el énfasis está puesto en acumular ingresos primero para garantizar la estabilización, y en segunda instancia, satisfacer lo necesario para el desarrollo.

Pasando en limpio el áspero lenguaje de las leyes, lo que se ha comenzado a integrar desde el 1 de este mes es un fondo que otorgaría la seguridad de equilibrar los recursos cada vez que haya una caída en los ingresos, por regalías, coparticipación o recaudación propia, de manera de garantizar el flujo del dinero del Estado; y, que, además, aporte al desarrollo, es decir, por ejemplo, a la concreción de infraestructura que el Estado necesite para seguir progresando en sus aspectos esenciales, definidos desde los ancestros estatales por la salud, la educación y la seguridad. Todo con, esencialmente, el recurso que aporta de manera creciente Vaca Muerta.

Lo que se evalúa hacer es modificar para que el rubro “desarrollo” esté a la par de la estabilización anticíclica, y se pueda utilizar estos fondos que se irán acumulando con los recursos de las regalías, en todo aquello que podrá definirse como “desarrollo”. Sería una poderosa herramienta política, apuntada directamente a la gestión de gobierno.

Habrá que esperar para ver si estos planes se traducen en realidades.