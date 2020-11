Se aprobó en la Legislatura la creación del Fondo Anticíclico

Diputados neuquinos aprobaron este miércoles por mayoría la creación del Fondo Anticíclico que le permitirá a la provincia contar con recursos específicos para afrontas crisis y situaciones no previstas que requieran de disponibilidad de recursos. El proyecto de ley presentado por el gobernador Omar Gutiérrez y por los bloques Siempre, Juntos por el Cambio y Frente de Todos, obtuvo 23 votos positivos del MPN, Siempre, FRIN, FNN, UP, Juntos, Juntos por el Cambio, y Mariano Mansilla y Teresa Rioseco del Frente de Todos. En contra se expresaron desde los bloques PDC, PTS-FIT, el diputado Bertoldi y las diputadas Parrilli, Salaburu y Gutiérrez del Frente de Todos.

La diputada del MPN Liliana Murisi, miembro informante del proyecto, destacó los aportes y las sugerencias de otros bloques políticos y de distintos referentes del sector público y privado, y valoró el consenso alcanzado y las distintas instancias participativas durante del debate en los últimos seis meses. Remarcó que el Fondo se compondrá de recursos excedentes provenientes de las exportaciones de gas y petróleo, calculados a partir de una fórmula asociada a las regalías de la industria. Aseguró que no se comprometen recursos actuales que requieran la provincia y los municipios.

La legisladora destacó que los subfondos que lo componen constituyen una herramienta fiscal para hacer frente a distintas situaciones de emergencia, así como también la posibilidad de fomentar el desarrollo y apuntar a la diversificación productiva mediante la concreción de obras de conectividad, ciencia, turismo, producción primaria y energía limpia, entre otras industrias. “Es una decisión de gobierno” que implica “reconocer el compromiso con las próximas generaciones” para aprovechar las riquezas finitas del subsuelo de la provincia, dijo.

Sobre el uso de los recursos recalcó que sólo podrán ser utilizados bajo determinadas circunstancias y condiciones, a partir de la inclusión en la letra de la ley de “todo tipo de cláusulas que garantizan la transparencia” para su utilización.

En efecto, la ley determina que se podrá acceder al Fondo bajo tres escenarios posibles. Uno de ellos será cuando el ejecutado de los recursos sea inferior en un 10% al presupuestado y el monto máximo de recursos a utilizar se corresponderá con la porción proyectada de recursos pero no ingresada a las arcas del tesoro. En caso de que durante un mismo año se necesiten más de dos desembolsos del Fondo, el Ejecutivo deberá contar con aval previo del Poder Legislativo.

El segundo escenario que prevé la ley para acceder a los recursos del Fondo será cuando se advierta una reducción interanual de los ingresos por este tipo de regalías en términos reales, en función de la variable inflacionaria. En este caso, el Ejecutivo podrá incluir en el proyecto de presupuesto la previsión de compensaciones de los menores ingresos reales presupuestados y bajo esos términos se podrá incluir un artículo que autorice y fije un monto máximo anual del Fondo a utilizar.

Por último, el Poder Ejecutivo podrá hacer uso de los recursos cuando la Legislatura declare una situación de desastre o emergencia sanitaria. Deberá indicar el monto al que desea acceder y necesitará el aval de la mayoría absoluta del cuerpo. Estos recursos se destinarán exclusivamente a atender las necesidades específicas derivadas de la situación declarada.

La diputada Leticia Esteves, también miembro informante por Juntos por el Cambio, señaló que el Fondo no solucionará todos los problemas de la provincia pero constituye una herramienta más que debe ser usada con austeridad para que aporte “estabilidad y previsibilidad”.

Su par de bloque, César Gass, sostuvo que “al Fondo le falta un poco de audacia” y, aunque aclaró que acompaña “sin quejas”, lamentó que no contemple la incorporación de recursos provenientes de las regalías hidroeléctricas y que no se equilibren “las cargas” en el Consejo de Administración.

El argumento de Lorena Parrilli, del Frente de Todos, para no apoyar la ley, fue porque la integración del fondo resulta “confusa”, y objetó la falta de definición de contextos en los cuales se va a utilizar. Señaló que “el subfondo de desarrollo quedo como un apéndice con escasa claridad” y dijo no estar de acuerdo con la figura de quien lo ejecuta ya que aseguró que la herramienta “es un fondo del gobierno y no del pueblo”.

Por su parte el presidente de la Legislatura, Marcos Koopmann, definió al Fondo como “una herramienta de política fiscal y de promoción del desarrollo sustentable que se va a ir alimentando con los recursos excedentes; es contra cíclico porque está concebido para ahorrar en buenas épocas y aplicar sus recursos en situaciones extraordinarias, como por ejemplo una pandemia; al mismo tiempo, se orienta a la reconversión de la matriz productiva de la provincia a través de la inversión estratégica,