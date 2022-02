"Acá la culpa la tiene quien consume... ¡Que se joda!" ¿No?

Se conoció este miércoles 2 de febrero, la muerte e internación de una gran cantidad de personas, después de haber consumido cocaína de “alta toxicidad” en las localidades de Hurlingham y Tres de Febrero. A raíz del hecho, se desató un polémico debate y hubo además, una gran cantidad de opiniones.

El ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni recomendó a quienes compraron droga en las últimas 24 horas, “descartarla”. Tras las declaraciones, hubo un cruce en redes sociales con Aníbal Fernández. Por su parte, la titular de Sedronar, Gabriela Torres; dijo que “la mitad de la sociedad está haciendo memes” por el hecho, y que “la otra parte pide que maten a los que consumieron”.

Generalmente, cuando mantenemos un vínculo con una persona que se encuentra en situación de vulnerabilidad social y/o padece consumo problemático, debemos aprender a poner en práctica aquellas herramientas – verdaderamente productivas - para tal situación. Principalmente, porque nadie nos ha enseñado a lidiar con este tipo de hechos. A partir de la cercanía con una realidad de esas características, es que – tal vez – nos introducimos en tema, un poco más.

Debemos partir de la premisa de que el consumo de sustancias psicoactivas es un hecho que refleja una problemática profunda y multidimensional, y que requiere tipos de atenciones integrales para lograr una respuesta sustentable y positiva . Esto implica que la respuesta debe tener un enfoque sensible. Se requiere escuchar activamente, tener empatía e incentivar a la persona para que pueda lograr conformar un proyecto de vida personal que, además, ordene su quehacer cotidiano. En esta instancia, hacer juicio de su realidad podría generar conflictos que empeoren la situación.

Es sumamente importante entender como seres individuales que también somos seres sociales. Por esto, es que deberíamos accionar en base a la sociedad que deseamos. Es así, entonces, que dentro de las claves para un abordaje integral; se encuentra la iniciativa dentro de la propia comunidad.

Es decir que, además del Estado y profesionales de diferentes ramas, es la misma comunidad local la que cuenta con las capacidades para promover la salud integral como tal, y a partir de una interacción directa (a veces, cotidiana) con personas que transitan la problemática. Dentro de las herramientas fundamentales, se encuentran: la motivación, la capacidad de resiliencia, y una mirada no estigmatizante.

En relación a quienes murieron por consumo, fue un periodista neuquino quien dijo: “Que se jodan por comprar cualquier cosa”. No lo nombraré para resguardar su identidad, y para poder hacer hincapié en la verdadera reflexión.

El objetivo, sobre todo por su baja productividad, no es hacer juicio. Tampoco generar algún tipo de etiqueta o estigma sobre lo que la persona hace o consume en su vida. Una de las opciones que, realmente, contribuyen al cambio; es pensar qué hace cada uno de nosotros para promover un ambiente de calidad. Esto, tanto para el grupo de personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad, como así también en rasgos generales sociales, y vinculados a otras temáticas y falencias actuales.

Asimismo, otro interesante planteo que debemos hacernos a nosotros mismos, es meditar de dónde nace la estigmatización hacia – por ejemplo - una persona adicta.

¿De dónde viene el concepto que tengo con respecto a una persona que padece un consumo problemático? ¿Generalizo? Realmente, ¿pretendo ir a la profundidad o, simplemente, me quedo en la base de una opinión? ¿Cuánto sé del tema? ¿Es realmente lo que pienso? ¿Con qué relaciono a un adicto?

En lo personal, considero una incógnita casi infinita, entender de dónde viene tanto castigo. En redes sociales, existen comentarios que piden la muerte de quienes terminaron internados.

Lo que ha sucedido no es más que el reflejo de la realidad de nuestro país. Se trata de la base que está apoyada en falencias dentro de muchos ámbitos, y que se relacionan con educación, cultura, igualdad, oportunidades, concientización, comunicación. Y, en cada uno de estos ámbitos, hay responsables. No obstante, no podemos mirar hacia un costado.

Existen muchísimos conceptos con definiciones claras. Pero, en el día a día, terminan siendo subjetivos... Podríamos desatar un debate casi eterno. Pero, he aquí la pregunta: ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es tu objetivo, cuando hablás del tema del día? Mañana, otro lamentable hecho sucederá y será portada en diarios. La realidad, no habrá cambiado.

Y, tal como dijo la titular de Sedronar (sobre este caso, en particular), quienes consumieron “son personas de diferentes edades y no son todos de sectores populares”. Sus contextos son diferentes, pero “el consumo de sustancias nos atraviesa a todos, porque es un problema para la sociedad”.