¡Qué Dios me ayude!

La foto distribuida por el gobierno rionegrino, y la primera desde el regreso de Arabela Carreras a la provincia, tras su viaje por Israel, trae inmediatamente a la memoria una imagen histórica entre el ex presidente Raúl Alfonsín y Carlos Menem, en el que se cerró el Pacto de Olivos. Si bien el escenario no fue el jardín de la residencia presidencial, la foto de la mandataria con Rodolfo Aguiar, caminando con la catedral de Bariloche de fondo es por demás elocuente. Un pedido. Una plegaria.

Los analistas políticos que asesoran a Carreras recomendaron un encuentro urgente con el mandamás de ATE. Es que el secretario General Adjunto a nivel nacional puede tener la llave para destrabar los conflictos salariales, que después de cuatro meses siguen golpeando la gestión de la gobernadora. Rápidamente, junto con la foto, el área de prensa difundió un llamado a paritarias para el próximo viernes en el que se cuidó mucho de enumerar con qué gremios se realizará la nueva negociación.

La mandataria no estuvo en toda la semana, porque viajó junto con una comitiva nacional a Israel, para ver en vivo y en directo el manejo del agua que hacen en ese país. Agua que bien podría necesitar para apagar los focos incendio que le aparecen en cada una de las áreas de su gobierno.

Sola, sin demasiado respaldo político dentro del partido de gobierno, alineado detrás de la búsqueda de Alberto Weretilneck para volver a la gobernación, Carreras sabe que debe solucionar el conflicto docente y arreglar con ATE una revisión salarial que no derive en más paros como los que hubo la semana pasada.

Volviendo a la foto, el 14 de noviembre de 1993 Menem se reunió con Alfonsín y acordaron los puntos fundamentales de la reforma constitucional de 1993. Si bien el encuentro de Carreras con Aguiar no definió temas tan importantes, resulta clave para la complicada gestión de la gobernadora de los primeros meses de 2022.

A la complicada situación salarial, en la que aún no pudo acordar con los docentes, se suma un planteo concreto que hace ATE. Es que el 3% que cobrarán los empleados públicos con el sueldo de abril, recién completa 10% de los 24% que dispuso el Ejecutivo para el primer semestre. Un porcentaje que significa demasiado. Las consultoras aseguran que la inflación de abril superó el 6% y se suma al 16,1% acumulado en el año.

La imagen con la catedral de Bariloche de fondo parece un ruego de Carreras. Aguiar no es ningún santo, pero para la situación bien podría oficiar de mediador divino. La gobernadora pretendió brindar un mensaje para todos los estatales, con los docentes incluidos. La relación con UnTER está cortada, habrá un nuevo paro de 48 horas esta semana y al gremio le asusta como sostener la medida ante los descuentos que verán los docentes en sus sueldos que cobrarán el jueves, que pueden rondar los 20 mil pesos. Entonces, es hora de negociar y no enviar dardos envenados, como intrusos para dar vuelta asambleas o discursos agraviantes.

Además de lo que significa para el gobierno poder acordar los salarios, el llamado a paritarias para el viernes deberá que generar algo de tranquilidad en la dirigencia gremial, que el mismo día realizará un Congreso donde se deberían definir nuevas medidas de fuerza y si no existía una nueva convocatoria, podría existir un paro por tiempo indeterminado. Se supo que previo al encuentro en Bariloche con la gobernadora, Aguiar dialogó con la titular de UnTER, Sandra Schironi con la que acordó la posible fecha de paritaria que le de un poco de oxigeno a la conducción central. Pero no todo fue en buenos términos entre los líderes sindicales, hubo un planteo del dirigente de pechera verde porque distintas seccionales del gremio docente manifestaron junto con ASSPUR, una agrupación de hospitalarios que no se siente representada con ATE ni con UPCN.

Carreras la está pasando mal en el gobierno. Ni siquiera la ausencia de esta semana le dio un poco de tranquilidad. Los policías manifestaron en búsqueda de un #SueldoDigno y pretenden volver a movilizarse esta semana con mucha más participación ante la falta de respuestas concretas. El cambio de conducción en la Jefatura sería inminente, aunque hay otras voces que también se alzan contra la ministra de Seguridad Betiana Minor, la que no está cuidando de su amiga Arabela.

Y a las complicaciones que debe enfrentar la gobernadora, se le suma que su custodio y chofer está siendo juzgado por caza furtiva y tenencia ilegal de arma de fuego. Un problema del que podría haber zafado, pero nadie de su entorno la previno de lo que podía suceder al incorporar a un imputado a su custodia personal.

Con el acuerdo logrado con ATE, se pretende que la semana sea más serena para Carreras. Que por fin pueda sortear los problemas salariales y dedicarse a atender las necesidades de las distintas áreas, revolucionadas por las permanentes protestas.