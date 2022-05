Antes de la separación como banda rollinga por excelencia, Juanse y Los Ratones Paranoicos clavaron en el ángulo uno de sus últimos hits: ¡Sigue girando! Que si bien la letra habla de una una mujer sola que entra en un bar, podría ser Arabela Carreras, consiente de que el mundo gira sin compasión y que la sangre corre sin parar, no tiene miedo y quiere más, para luego seguir girando.

En la letra escrita por el carismático Juan Sebastián Gutiérrez se puede buscar alguna estrofa que le quepa a Carreras de manera simple: ¡sigue girando!, por el segundo viaje a Europa en poco más de un mes que hace Carreras.

A principios de abril se fue a Israel junto con su otrora compañero justicialista Wado de Pedro y una amplia delegación de varias provincias. La misión argentina tenía como objetivo conocer los distintos procesos que hace aquel país para aprovechar un recurso escaso como es el agua. Carreras prestó mucha atención en el proceso de desalinización del agua de mar, lo que se pretende hacer en Río Negro para la producción de hidrógeno verde.

Todo en la gestión Carreras, desde un tiempo a esta parte, tiene que ver con la inyección de dólares y puestos de trabajo que promete la multinacional australiana Fortescue Future Industries. La gobernadora cimenta en este mega proyecto sus posibilidades de continuar en la Primera de la política rionegrina, por lo que sin importar los conflictos internos, el próximo martes disertará en Barcelona, en la Asamblea y Exposición Global de Hidrógeno Verde, programada por la Organización GH2.

Entonces por ese lado y la urgencia por subirse una vez más a un avión para cruzar el atlántico, se puede entender la propuesta superadora que le realizó su gobierno a los distintos sindicatos. Después de tres meses de ofrecer aumentos míseros, por fin logró que el titular de Economía, Luis Vaisberg, le libere fondos para dejar conforme a los empleados estatales, golpeados por una inflación indomable.

En abril, la gobernadora rionegrina ninguneó a los sindicatos y viajó a Israel como si nada pasara con los paros de maestros y el malestar policial que comenzaba asomar como principal foco de conflicto. A su regreso intentó utilizar al dirigente Rodolfo Aguiar (segundo de ATE Nacional) para cerrar un acuerdo con los docentes, quienes se mostraron como los más rebeldes en las paritarias y con el propio ATE que intentaba reabrir las negociaciones, al comprobar que el acuerdo del 24% por seis meses iba a quedar corto con los índices inflacionarios. Luego todo se complicó mucho más por la poca cintura de Carreras a la hora de declarar.

Por lo que ahora, sin ánimo de suspender su viaje a España, la mandataria provincial sabía que debía solucionar los sueldos de los empleados públicos antes de emprender un nuevo viaje. Sin ninguna figura fuerte en su gabinete que se pueda hacer cargo y menos el vicegobernador Alejandro Palmieri, sabía que el tiempo era escaso. Aunque no queda del todo claro si la urgencia era por la gran cantidad de protestas que había en la provincia, o por esta nueva gira.

Lo cierto es que la negativa de varios meses y la amenaza del pago en bonos, se transformó casi mágicamente en una aumento del 30% que luego fue de 32% ante la bondadosa voluntad de la propia gobernadora. Para este aumento no hubo declaraciones venenosas contra los maestros, ni condicionamientos, y menos aún miedo a tirar por el aire la endeble economía provincial. Había que arreglar.

Pero para armar las valijas, la gobernadora debía esperar la aceptación de UnTER, que no se podía dar por asegurada ante un proceso de ebullición interna que dejó sin poder real a la conducción central que lidera la roquense Sandra Schieroni. La noticia más esperada llegó durante la madrugada del sábado, cuando el Congreso aceptó el aumento, no sin antes escuchar la moción de rechazo que llevaban dos seccionales fuertes como Bariloche y Cipolletti, entre otras.

Ahora si, con esa tranquilidad y con el optimismo de que la provincia no se prenda fuego en los próximos días, Carreras se va de gira. Aunque no será como estaba prevista en un primer momento, que incluía también el paso por Italia para acompañar a estudiantes de gastronomía de Conesa, Lamarque, Bariloche y Viedma que irán a Lecce y Bari, un proyecto de la mandataria cuando era ministra de Turismo. Sin embargo, cuentan en los pasillos de la Casa de Gobierno, que le reconoció a su círculo íntimo que su situación es compleja como para extender su estadía en Europa, por lo que regresaría luego de su disertación en Barcelona.

Hay varios temas que dejó en carpeta Carreras y que debe solucionar en el corto plazo. Si bien el conflicto con los gremios se cerró, al menos hasta el mes próximo que se empiece a discutir la pauta salarial para el final del año, quedaron heridas. Por un lado la relación con los sindicatos está cortada, sus funcionarios no pudieron cumplir con éxito el rol de mediadores y están en la mira, el más complicado es Rodrigo Buteler, quien vuelve a sufrir la desconfianza de la gobernadora y también del ex gobernador Alberto Weretilneck, quien comienza a armar su gabinete para el regreso al sillón de la calle Laprida, y no tendría en cuenta al joven cipoleño para algún ministerio.

Después de la compleja protesta de los policías, de los que se habían olvidado en la distribución de aumentos, la Jefatura quedó muy mal parada. Sus días están contados. Fuentes cercanas, confiaron que el actual comisario General Osvaldo Tellería debería irse en unos 60 días. Y se empiezan a buscar reemplazantes, lo que genera otro movimiento interno en la fuerza, pero ya no en las bases, sino entre los hombres y mujeres que llevan muchos soles en el pecho.

En Seguridad y Justicia, Betiana Minor seguiría en su cargo, su cercanía con la gobernadora la pone en una posición privilegiada que nada tiene que ver con su desempeño. La estrategia de la ministra en comunión con Carreras sería nombrar un civil al frente, en compañía de una mujer como segunda. No son muchos los nombres y surge la posibilidad de la única comisaría General en servicio, Adriana Fabi, que con su reciente ascenso (cuestionado por algunos asuntos que no estaban del todo resueltos en su legajo) le permiten además reivindicarla tras la muerte de su hijo Gabriel Mandagaray, en una capacitación del grupo elite COER en Bahía Creek el año pasado de la que la cúpula y el Ministerio habían autorizado.

La gobernadora sabe que no tiene muchas posibilidades para poder posicionarse fuerte y exigir dentro del partido de gobierno un buen cargo en una próxima gestión de Juntos Somos Río Negro. Sus chances crecen si llegan a tiempo los 8.400 millones de dólares que prometió la multinacional que pretende hacer el desarrollo energético sustentable en Sierra Grande. Sabe que Weretilneck levanta los heridos que ella deja y los alinea detrás de su regreso. La vicegobernación por ahora aparece como poco probable, aunque falta mucho todavía. Todo dependerá de cómo pueda generar poder en su retirada motorizada con hidrógeno verde.