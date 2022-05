Carreras, tiene un 0 en conciliación

Luego de una semana en Europa, la reunión con Rodolfo Aguiar (Secretario General Adjunto de Ate Nacional) de la semana pasada era la llave para llegar a un arreglo con los docentes, el único sector que desde febrero se niega a aceptar las ofertas de aumento que ofrece el Ejecutivo. La conciliación obligatoria era un favor que se hacia el mismo gobierno y de la cual UnTER también debía salir ganando al retrotraer el conflicto. Pero un día después del nuevo llamado para negociar, Arabela Carreras salió nuevamente con los tapones de punta, apuntó a la capacitación de los maestros y hasta dejó abierta la posibilidad de pagar salarios con bonos. Con esas declaraciones y el descuento de los días de paro, era esperable que otra vez los chicos estén sin clases. En el medio, el equipo de Economía no pagó las horas extras y guardias a los hospitalarios y el anuncio de aumento para los policías los sigue dejando por debajo de la canasta básica alimentaria.

El viaje a Israel con el compañero Wado De Pedro (Ministro del Interior), primero y varios días de descanso en Bariloche, después, no alcanzaron para que Carreras tome distancia y pueda ver lo que sucede en Río Negro con otra perspectiva. Hace una semana se reunió con Aguiar, charlaron y acordaron un nuevo llamado a paritarias. La negociación con UnTER se empezaba a encaminar y para evitar el paro de 48 horas que ya estaba previsto salió la conciliación obligatoria que su propio gobierno ordenó y su ministro de Trabajo Jorge Stopiello, firmó.

Sin embargo, apenas se conoció la noticia que el gremio acataba, otra vez las declaraciones rimbombantes de la gobernadora complicaron todo. Amenazó con el pago de sueldo en bonos, en caso de que UnTER continúe presionando para lograr un porcentaje mayor de aumento. También cuestionó la capacitación docente y hasta dejó flotando la posibilidad de atar futuros aumentos con la mejora de la calidad educativa.

Si bien son los docentes los que están frente a los alumnos, Carreras como ex profesora debería tener claro que las políticas educativas las impulsan y mantienen los gobiernos. Que el estado de las escuelas también influye en la enseñanza.

El timing de la gobernadora es desastroso. Quienes trabajan día a día a su lado, también le suman su carácter difícil. Una rara y compleja mezcla de soberbia y ciclotimia, como definen sus pocos allegados. Y si algo necesitaba la convulsionada conducción de UnTER para lanzar nuevas medidas, eran ataques al desempeño de los maestros y a los bolsillos con los descuentos de los días de paro. Entonces una nueva huelga por 48 horas era esperable. Medidas que obligaron al gobierno a postergar las paritarias del viernes para el martes.

ATE olió sangre y salió a bancar a la mesa sindical que los une con UnTER y con SiTraJur, repudió las declaraciones de la gobernadora y paró los hospitales de toda la provincia, en reclamo por el no pago de las guardias y horas extras. El gobierno insiste en que se trató de un error y que esta semana se pagarán. Lo cierto, es que, como decía la abuela "el horno no esta para bollos".

Y a todo esto, con las escuelas sin clases y los hospitales sin atención, la Poalicía se mantiene fuerte en su reclamo por #SueldoDigno. La respuesta a los acampes de los uniformados frente a las comisarías más importantes de la provincia, fue un aumento, que aunque digan que estaba previsto, llegó fuera de tiempo. Los rebeldes anunciaron que mañana se hará una gran marcha en Viedma.

El pobre aumento a los policías además dejó a la ministra de Seguridad, Betiana Minor, en un claro off side cuando anunció que ningún policía del escalafón seguridad, sin vivienda, cobrará por debajo de los 85 mil pesos, en tanto que los administrativos ingresantes, sin vivienda, tendrán un piso de 65 mil pesos. No cabe mayor análisis que recordar que el último cálculo publicado por el INDEC indica que la canasta básica alimentaria fue de 89.690 pesos, por lo que habrá uniformados que no alcancen a cubrir esas necesidades pese a trabajar todo el mes.

Encima, el viernes, mientras la gobernadora se reunía con los integrantes del gabinete, se conoció la condena por caza ilegal y tenencia de arma de guerra a su chofer, un policía que llegó en abril de este año a manejar la flamante Toyota SW4 que compró el Ejecutivo para renovar la camioneta en la que viajaba Carreras cuando no lo hace en avión. Aún desde el gobierno no pudieron explicar como el policía Osvaldo Ferreyra Soleiman llegó a ese lugar pese a estar imputado desde 2020 en esa causa.

Con todos estos conflictos alterando la normalidad de la gestión, que de por si ya está comprometida por la falta de poder real que se hace cada vez más evidente, la gobernadora reunió a sus ministros y algunos secretarios. La lógica indicaba que el tema a debatir era el acuerdo con los estatales y evitar nuevos paros, manifestaciones y cortes de ruta como los del viernes, pero los trascendidos indican que no hubo autocrítica ni fijo líneas de corrección.

Una vez más, Carreras se victimizó y relativizó todos los conflictos. En su análisis, todo es producto de una campaña en su contra de la que forman parte sectores tan diversos como los maestros, los estatales y los policías. También de una interna de muchos de sus funcionarios que operan para el regreso del ex gobernador Alberto Weretilneck, por lo que finalizada la reunión, comenzó a cobrar fuerza el futuro alejamiento del ministro de Salud Fabián Zgaib y del de Gobierno Rodrigo Buteler, ambos cercanos -uno más que el otro- de el actual senador.

Con un clima por demás alterado, en una coyuntura nacional que no favorece, sin asumir del todo la realidad, la gobernadora arranca la semana con los chicos fuera de las escuelas por otro paro y el martes deberán presentar una propuesta salarial superadora que contemple el incremento de la inflación y sirva para calmar a las bases enardecidas. Que pasará en las negociaciones es una incógnita porque cada vez que se pudo encaminar la negociación, la vervorragia de la mandataria rompió todo. Y así, sobre ruinas es muy dificil volver a construir.