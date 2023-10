La inseguridad superó otro límite

La semana que termina dejó un saldo triste por lo acontecido en la ciudad de Neuquén, donde hampones efectuaron disparos de armas de fuego contra una escuela secundaria, en pleno horario de clases. Eran las 16:00 y había adolescentes en las inmediaciones. Afortunadamente no hubo heridos. Por otro lado, el Tribunal de Cuentas castigó a otros dos jefes comunales que no cumplieron con sus obligaciones. Y, al mismo tiempo, continuaron las quejas por el mal estado de las rutas provinciales. En Río Negro, los funcionarios de altos cargos se vieron obligados a renunciar al bono de 60 mil pesos (ya habían embolsado la mitad); y a nivel nacional se prolongaron las repercusiones del escándalo que protagonizó Insaurralde. Pero eso no es todo. Hubo más, veamos.

La escuela baleada

Lo que ocurrió en la semana dejó en claro que, tal como sucede en otras grandes ciudades del país, ya no se puede vivir tranquilo en Neuquén. Es que delincuentes balearon un colegio secundario en pleno horario de clases. Eran cerca de las 16:00 cuando un grupo de hampones que se movilizaban en dos autos -un Chevrolet Corsa y un Volkswagen Bora- pasaron por delante del CPEM 40 del barrio Gran Neuquén y efectuaron, al menos, dos disparos. Las marcas quedaron en los canteros y de milagro no hubo heridos. El barrio es “tierra de nadie”, dijo la directora Analía Galván y contó que dos muchachos que no son alumnos de esa escuela se encontraban sentados en aquel cantero que está en el frente del colegio. Los alumnos ingresaron corriendo, la directora llamó a la policía y cuando llegó el móvil los dos jóvenes que estaban en el cantero ya se habían ido. Dicen que no se trató de un episodio aislado, sino de otra escalada en la inseguridad.

Ministerios en la mira

Según trascendió en la semana, el gobierno de Rolando Figueroa no tendría Ministerio de Deportes no sólo porque los resultados no han sido precisamente los mejores, sino también porque serán otras las áreas a jerarquizar. Quien se refirió a otro de los ministerios fue Julieta Corroza, una de las dirigentes más cercanas al gobernador electo y que tendrá cargo de conducción en el próximo gobierno. Entrevistada por Así Estamos (programa de Radio Mitre Patagonia), Corroza, quien viene de participar de un seminario sobre inclusión organizado por el Banco Mundial, expresó lo siguiente: “A pesar de contar con un Ministerio de la Mujer, estamos segundos en cantidad de femicidios”. El último fin de semana hubo otro: el de Gisela Fuentes, perpetrado en Centenario. Sobre los proyectos para resolver este flagelo, Corroza adelantó que se realizará “un trabajo mancomunado con el Ministerio de las Mujeres, el Ministerio de Desarrollo Social y la Justicia para atacar de raíz la problemática de los femicidios en la provincia”.

La maestra violenta

El gobierno de la provincia de Neuquén confirmó la exoneración de una maestra de primaria. Trabajaba en la ciudad capital y había sido expulsada del sistema, tras una actuación sumarial que le iniciaron por presunto maltrato a sus alumnos. La mujer había apelado y lo que hizo la provincia fue rechazar esa apelación. El 23 de mayo último, Marisa Ivette Venegas, había presentado el reclamo administrativo con la esperanza de revertir el castigo que le había impuesto el Consejo Provincial de Educación (CPE). Los antecedentes remiten a 2019, cuando esta mujer, que estaba al frente de las clases en el quinto “B”, turno tarde, de la Escuela N 356, fue denunciada por padres y madres de alumnos. Luego el CPE inició un sumario en el que la acusó de haber incurrido en “conductas indebidas” y ahora quedó firme el castigo.

Flojitos de papeles

El Tribunal de Cuentas de la provincia de Neuquén encontró flojitas de papeles a las rendiciones del intendente de la localidad neuquina de Picún Leufú, Carlos Casteblanco, y le aplicó una multa que deberá saldar en los próximos días. Según pudo saberse al respecto, el organismo que vela por los recursos del Estado, le objetó la rendición de cuentas del Ejercicio 2017 y declaró no sólo su responsabilidad administrativa patrimonial, sino también la del funcionario Eduardo Ariel Jara. En función de eso dispuso que, entre ambos, paguen 72.973,16 pesos, incluidos los intereses. También castigó a la presidencia de la Comisión de Fomento de Octavio Pico, Silvana Andrea Fernández, quien se convirtió en reincidente. Ya la habían multado por no cumplir con las rendiciones de 2019. Ahora le pasó lo mismo, con las de 2020. El órgano que vela por los recursos del Estado (provincial y municipal) tuvo por no presentada la rendición de cuentas del ejercicio y le aplicó una multa de 30 mil pesos.

Las rutas, a la miseria

La multiplicación de baches, desniveles y hendiduras hizo que la dirección provincial de Vialidad cayera en desgracia en Neuquén. Para colmo su titular, Mauro Millán, se embarcó en un cruce con el jefe de los Bomberos Voluntarios de Villa Pehuenia, Lorenzo Lorente, a quien le enviaron una carta documento para que desista en sus críticas. “Sólo reclamamos lo que es justo y necesario. Que las rutas provinciales N 13, 11, 23 y 46 estén en óptimas condiciones de transitabilidad. Sin que se ponga en juego y en riesgo, la vida y los bienes de las personas”, dijo el bombero en uno de sus tantos posteos. También diputados arremetieron contra Vialidad (a través de proyectos). Luis Aquín (de Juntos por el Cambio) reclamó la reparación de la ruta provincial 61, que empalma desde la ruta nacional 40 hasta el lago Paimún; Carina Riccomini (Juntos) pidió la “urgente” reparación de la ruta provincial N 7, en el tramo que corre entre Añelo y Rincón de los Sauces; Teresa Rioseco (Frente de Todos) reclamó explicaciones sobre “la ejecución de la obra pública en la ruta provincial N 43, realizada por la empresa Luciano S.A.”. Quiere saber por qué se produjo el derrumbe del cerro de la Virgen que dejó heridos, en Chos Malal.

La casta sin bono

El vicegobernador de Río Negro, Alejandro Palmieri, le marcó la cancha a la gobernadora Arabela Carreras y tras resolver que los 46 legisladores no cobrarán el bono de 60 mil pesos, esta se vio obligada a anunciar una medida similar. Sin embargo fue criticada por su demora en firmar la resolución en la que se excluirá ella junto con su gabinete de percibir los 30 mil pesos de la segunda liquidación y devolver la primera. Desde la secretaría de Comunicación confirmaron que el gabinete completo y Carreras ya habían percibido la primera cuota.

La mezquindad del municipio

Un niño de 11 años falleció lamentablemente en la ciudad rionegrina de Roca. Y al dolor familiar se le sumó la falta de recursos para poder afrontar el velatorio y fue por eso que el padre acudió al municipio. La respuesta de la Municipalidad de Roca, que presentó su balance con superávit previo al triunfo de María Emilia Soria, fue absolutamente burocrática. La falta de sentido común de los funcionarios quedó demostrada en la respuesta que le plantearon a un padre desesperado: “El servicio está destinado sólo a personas en situación de indigencia” y en este caso estos criterios no se cumplían. El caso generó indignación.

Che, faltan dos presos

Los policías se miraron entre ellos cuando comprobaron que estaban frente a una situación que si dudas les costará explicar. Dos presos que estaban alojados en los calabozos de la Comisaría Tercera de Roca se escaparon durante la madrugada del jueves. Para escapar, los malandras estos violentaron la reja del calabozo y se subieron al techo. Desde ahí alcanzaron la calle. Los hampones fueron identificados como Marcos Lara, de 27 años, que fue aprehendido por violación de domicilio y Franco Rosales, de 26 años, quien estaba detenido por robo.

La Argentina será mundial

Los tres primeros partidos del Mundial de Fútbol 2030 se jugarán en la Argentina, Paraguay y Uruguay. La noticia se propagó por las redes cual reguero de pólvora y generó entusiasmo. Luego se supo que sólo se jugará ese puñadito de partidos en estas latitudes. El presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, dijo: “El Mundial Centenario 2030 comienza donde todo se inició”, a 100 años de Uruguay 1930. Pero con el correr de los minutos se supo que el resto de los partidos del Mundial se disputarán en Europa (España y Portugal) y vaya a saberse cuántos partidos en Africa (Marruecos). Algo es algo, peor es nada. Y si de nada se trata, a Chile no le tocó nada.

Insaurralde, el salame

Dicen que no hay peor salame que el salame que se cree pillo. Y Martín Insaurralde pasó de sus berretines de playboy (con una modelo, en un lujoso yate) a imputado por la Justicia ¡Todo un salame! ¡Un impune que se dio la gran vida con recursos del Estado! En el medio perdió no sólo su cargo de jefe de Gabinete del gobierno de la provincia de Buenos Aires, sino también su candidatura a concejal de Lomas de Zamora. Las fotos y videos que lo muestran cual magnate se conocieron apenas unos días después de que el INDEC difundiera las cifras de pobreza (40,1% en todo el país) y ahora está socialmente condenado y quizá lo estará también en la Justicia. Por lo pronto, el fiscal federal de Lomas de Zamora, Sergio Mola, lo imputó por la presunta comisión del delito de lavado de dinero y reclamó la inhibición de sus bienes. La medida también alcanzó a la modelo con la que compartió el viaje de placer por Marbella (España), Sofía Clerici, quien fue denunciada por los “lujosos” objetos que exhibió en su aventura con Insaurralde, tales como un reloj Rolex Perpetual Date, valuado en 14 mil dólares; una cartera Louis Vuitton; y una pulsera Cartier. El abogado denunciante planteó que la modelo está inscripta ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) como monotributista de la categoría más baja.