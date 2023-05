Atacar los contrastes, el desafío de Figueroa

Neuquén no sólo es tierra de confluencias, también lo es de contrastes, que nació al impulso de un crecimiento desparejo, producto -en buena parte- de este país en el que tapar agujeros e improvisar se ha convertido en deporte nacional. El fenómeno petrolero muestra postales claras al respecto. Pero no es el único que lo hace.

Vaca Muerta es una máquina de batir récords, no sólo en producción de petróleo y gas no convencional, sino también en exportaciones, lo impacta en el ingreso de los dólares que tanto necesita el país para salir adelante o, en todo caso, para tapar los baches de la economía inflacionaria que impacta de lleno en todos los argentinos.

En la semana, el gobierno neuquino informó que durante los primeros tres meses del año, la provincia exportó 6,5 millones de barriles de crudo, lo que generó 460 millones de dólares. En comparación con igual período de 2022, las exportaciones crecieron un 58%.

Las cifras son importantes, pero los contrastes también lo son. Al punto que el desarrollo de Vaca Muerta no encuentra su acompañamiento en la logística indispensable para apuntalarlo. La muerte de un trabajador más en las rutas- a las que el gremio Petrolero juzga colapsadas- detonó una protesta que se hizo visible en una serie de cortes. Luego, lo de siempre: tras el reclamo vino la convocatoria a una reunión en Buenos Aires.

El hecho dejó en claro lo que en realidad se sabía: así como fue necesaria la ampliación y construcción de oleoductos y gasoductos -aún en marcha- para sacar las producciones y evitar cuellos de botella, se necesita mejorar los caminos para agilizar el movimiento y garantizar la seguridad. Es cierto que durante los últimos años se destinaron recursos para atender todo aquello, pero los plazos de las obras son como el estado mismo, lentos e ineficientes. Quizá como todo -o casi todo- en la Argentina, cuando de planificación o de soluciones se trata.

No le resultó sencillo a la provincia convencer a Nación sobre las bondades de los no convencionales. Tampoco le fue fácil predicar sobre la ampliación de los ductos, y se supone que ahora no ha de ser simple gestionar las inversiones que demandan y exigen las rutas. En Buenos Aires se valora a Vaca Muerta como la esperanza nacional, en medio de las urgencias coyunturales (pero crónicas). Aquí se la exhibe con válido orgullo neuquino, aunque no exento de contrastes.

El crecimiento de la construcción desnuda otro de esos contrapuntos. También en el transcurso de la semana, la administración provincial informó que Neuquén superó -en febrero- los 20.000 trabajadores de la construcción por primera vez en su historia. El mes fue récord ya que, según el informe del Instituto de Estadística y Registro de la industria de la Construcción, se crearon 1.085 nuevos puestos de trabajo.

Aquí en la ciudad capital abundan las obras en construcción y, a diferencia de lo que ocurre con las rutas, los edificios se terminan rápido, o al menos en un plazo normal estipulado. Ahora bien, alquilar un departamento se tornó, para muchos, penosamente complicado en virtud de los montos que se necesitan ya no sólo para afrontar el gasto inicial (el de ingreso), sino también los compromisos mensuales. Se construye, pero no para todos. Desde el sector privado se apunta principalmente al trabajador petrolero o del Estado.

Hay quienes buscan alternativas habitacionales en ciudades vecinas, como Centenario, Cipolletti, Plottier y jovenes quienes estiran la permanencia en casa de sus padres, a la espera de que amaine este temporal de precios imposibles. Para colmo, el pronóstico no es muy alentador que digamos.

Alcanzará con decir que el boom de la construcción no ha logrado atenuar la necesidad de viviendas a costos razonables para la clase media. Es cierto que desde el Estado se construyen viviendas, pero es innegable que no alcanzan y su asignacion esta directamente relacionada a la politica y la vulnerabidad social, y no al desarrollismo, osea, ayudar a quienes vienen a generar proyectos, trabajo, educacion o inversión. En conclusion, el contraste: la prosperidad neuquina atrae a familias enteras que vienen a esta tierra en busca de un futuro mejor para sus hijos. Pero es difícil conseguir dónde alojarse. Según el último censo del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), entre 2010 y 2022 Neuquén creció a un ritmo de 40 habitantes por día. La ecuación es simple: a mayor cantidad de familias, mayor demanda de viviendas, mayor cuello de botella y mayores precios para la legión de inquilinos.

También en la generación de trabajo en el sector privado la provincia destaca por sobre la media nacional. En marzo se informó que cerró 2022 con más de 130 mil trabajadoras y trabajadores en el sector privado. Según los datos estadísticos que difundió el ministerio de Trabajo de la Nación, en Neuquén se crearon 12.120 empleos en un año. Pero, de nuevo el contraste: el poder adquisitivo no es precisamente sólido frente a los precios que aquí suelen estar por encima de la media nacional; entonces, los sueldos del sector privado (no petroleros) no rinden y se deterioran al ritmo de una inflación creciente, frente a los del Estado, que a costa de una presión sindical intolerante a veces, cómplice, en otras, cobran salarios que evolucionan por encima de la inflación y trabajan (la mayoría) bastante poco y mal, y ahí los problemas de eficiencia y calidad de los servicios que brinda el Estado.

El abordaje de todas estas dualidades requiere de un salto de calidad y eficiencia en la administración de los recursos y politicas públicas, y es precisamente ese el desafío que afrontará la administración que conducirá, a partir del 10 de diciembre, el gobernador electo Rolando Figueroa, quien ya trabaja en el fortalecimiento político del sector al que conduce.

Ordenar el crecimiento. Avanzar sobre lo hecho. De eso se trata. De eso y de transitar hacia una distribución más equitativa de los recursos que genera el petróleo, lo cual requiere de cuentas ordenadas y de la definición de prioridades. Viviendas y rutas fueron dos de los temas que se abordaron durante las campañas rumbo al 16 de abril, en las que también se habló de los contrastes que anidan en esta provincia rica.

Una de las ciudades con mayores contrastes es quizá Añelo, considerada -por su proximidad- la capital de Vaca Muerta. El crecimiento de la industria petrolera lejos estuvo de derramar en la localidad que alberga a buena parte de sus trabajadores. En Añelo abunda la escasez y la población le dio mayoritariamente su apoyo tanto a Figueroa como a su candidato a intendente. Les dieron el voto de confianza.

De aquí en más, Figueroa y su equipo procurarán que se arribe a diciembre con los números en orden y en funcionamiento pleno. De eso se trata la mentada transición. En paralelo se armarán los equipos y se ajustará el trazo fino de las estrategias destinadas a atacar aquellos contrastes y a comenzar el camino de una nueva etapa porque el domingo 16 de abril pasado no cambio solo el gobierno, cambio el poder.