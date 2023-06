Figueroa quiere asegurarse el fin de una era

El manual no escrito de la política neuquina tiene varios capítulos consagrados tanto a los acuerdos de cúpulas como a la inconfesable incidencia en las decisiones ajenas. El MPN se ha abrazado a estas prácticas que le resultaron muy rendidoras hasta el 16 de abril, punto de inflexión en el que comenzó a cambiar la historia.

Tras su nacimiento, ocurrido en Zapala allá por el inicio de los `60, el partido fue acomodando sus estrategias electorales a las necesidades del momento. Y así llegó a esta etapa -la de los últimos 15 o 16 años- en la que se esforzó mas en dividir el voto opositor, que en fortalecer a la militancia propia o evaluar el perfil de quienes serían sus candidatos. Así, los experimentados cuadros políticos perdieron el entusiasmo y la mística que siempre los caracterizó, este valor agregado se fue diluyendo y el partido pagó el precio más caro de su historia.

El ahora gobernador electo, Rolando Figueroa, terminó con los escenarios ficticios, mandó a la lona a la pretendida épica de los movimientos de ajedrez y desnudó los puntos flacos de las llamadas ingenierías electorales. Ahora luce dispuesto a asegurarse el fin de una era signada por los acuerdos a espaldas de los electores y en nombre de la permanencia en el poder.

Uno de esos supuestos acuerdos del que muchos hablan pero pocos se animan a reconocer es el que la cúpula del MPN realizó con el ex jefe comunal de Cutral Co, Ramón Rioseco. Se dice que el pacto no escrito comprometía a Ramón Rioseco (entonces candidato a gobernador) a evitar la fuga de voluntades y dirigentes peronistas hacia el partido de Figueroa, aunque sin levantar demasiadas sospechas. Parecía complejo, pero ya había funcionado en otras contiendas.

Como contraprestación, el MPN no le brindaría gran apoyo a su candidato a intendente en Cutral Co y le liberaría la zona para que Ramón no encuentre escollos en su intento de volver a la Intendencia que hoy ocupa su hermano, José.

El acuerdo estaba abrochado. Pero en abril hubo un sacudón, de esos históricos. Y Figueroa, que conoce al detalle aquel manual no escrito, dejó en claro que quiere asegurarse el fin de la era y anunció que también irá por la Intendencia. De hecho, logró que quien iba a ser candidato por el MPN (Omar Pérez) se encolumnara detrás de quien es candidato a jefe comunal por Comunidad (su partido, Rubén García). Además suscribió una alianza estratégica con el MPN azul y blanco, de los petroleros Guillermo Pereyra y Marcelo Rucci, que hasta la caída de abril habían sido socios políticos de los azules.

Las elecciones en Cutral Co serán el 23 de julio, el mismo día en que votará Plaza Huincul, ciudad con la que comparte la conducción del Ente Autárquico Intermunicipal (ENIM) que administra el yacimiento de gas El Mangrullo. Esto hace que sean dos municipios ricos, aunque sin demasiado apego por la transparencia y difusión de los números. Se dice que este año el ENIM dispondrá de 10.230 millones de pesos, pero nada se sabe acerca de su distribución en tiempos de campaña.

En fin, si gana o realiza una buena elección en ambas urbes, pero especialmente en Cutral Co, Figueroa llegará aún con más capital político a la asunción del 10 de diciembre y le pondrá fin (o hará tambalear, al menos) a otro de los reinados hegemónicos de la geografía neuquina: el de los Rioseco ¿Será el fin de otra era? Pronto se sabrá.

Otra de las prácticas que el nuevo hombre fuerte de la provincia procura dejar atrás radica en el respaldo (financiero, publicitario, territorial y demás) a candidatos que supuestamente deberían restarle chances a los rivales directos. En este 2023 uno de los casos fue, por ejemplo, el del radical Pablo Cervi, cuyo escaso caudal de votos no logró lo que los estrategas del MPN esperaban de el. “Si Cervi sacaba 8 puntos como pensábamos otra era la historia” analiza un reconocido dirigente político del MPN. Por el contrario, los votantes de Juntos por el Cambio se inclinaron mayoritariamente por la colectora del PRO y NCN que llevó candidatos a diputados provinciales y que contribuyó con importante caudal al triunfo de Figueroa. La jugada estaba aceitada, pero esta vez falló.

Se dice también que la etapa a la que Figueroa buscará dejar atrás excede al ámbito de la política partidaria y alcanza a la cooperativa de Neuquén, CALF, eternamente ligada a las disputas internas del MPN y otros partidos. Quien hoy conduce los destinos de CALF, es el ex diputado provincial Darío Lucca, quien ha tenido un rol protagónico en la campaña de Koopmann. Tanto que subió a cuanto escenario hubo en el camino al 16/A y apareció en cuanta foto se haya difundido de los candidatos. Pero eso no es quizá su problema mayor, sino el hecho de haberle quitado su respaldo a Figueroa justo cuando más lo necesitaba. Cuando Figueroa ganó la interna (en realidad las PASO) que le abrieron camino rumbo al cargo de diputado nacional que hoy tiene, Lucca celebró pero al poco tiempo se abrazó a la causa azul y ahora quedó en off side.

Se dice que Lucca no respetó el Estatuto de CALF involucrando a la cooperativa en la política partidaria, es por eso que se habla de posibles vientos de cambios en el Consejo de Administración y de posicionamientos nuevos de cara a las próximas elecciones. La inmensa mayoría de los asociados de la cooperativa de luz quieren un cambio genuino, con dirigentes nuevos que no tengan cargos en el Estado y que no arrastren las mañas ni los vicios de la vieja política, esa que muchas veces prioriza la destrucción a las construcciones. La cooperativa transita indefectiblemente hacia una oportunidad de renovación.

La transición está en marcha. El camino hacia una nueva era, también. Figueroa ha demostrado tener, decisión, sabiduría, paciencia y perseverancia. Eso es innegable. Está en él ver y decidir hasta dónde considera prudente imprimir el acelerador en esta etapa, la de la primavera que precede al ingreso en funciones.