Semana intensa y con un video insólito

En medio de la intensidad política por el tratamiento del proyecto de Ley Ómnibus en el Congreso de la Nación, hubo un video que se propagó rápidamente por el país. Mientras una periodista de 24/7 Canal de Noticias le hacía una nota al subsecretario de Medio Ambiente y Protección Francisco Baggio, un auto se incrustó con uno de los tótem radar, justo en ese momento el funcionario decía que al ver esos aparatos los conductores suelen reducir la velocidad. También durante la semana, el Gobernador Rolando Figueroa tuvo su primera reunión oficial con el Intendente de Cutral Co, Ramón Rioseco. El Gobernador de Neuquén también se reunió con el conjunto de jefes comunales y con legisladores provinciales de distintos bloques para emitir un documento en defensa de la provincia frente a cualquier intento de avance sobre sus derechos y recursos. Por otra parte, el Gobernador de Río Negro, Alberto Wereltineck cuestionó a Javier Milei por las amenazas del Presidentes a los Gobernadores, Eso no es todo. Hubo más, veamos.

Un auto chocó un tótem en vivo

En un hecho insólito registrado en las cámaras de 24/7 Canal de Noticias, el subsecretario de Medioambiente y Ciudadanía, Francisco Baggio, hablaba sobre los beneficios de los reductores de velocidad en la Avenida Mosconi (ex Ruta 22), cuando un Ford Ka impactó contra el tótem ubicado al lado del camino. A pesar del impacto, no hubo heridos, y el vehículo se retiró del lugar. Baggio aclaró que los tótems no tienen la tecnología para generar infracciones y son dispositivos preventivos.

Luis Caputo a cargo de Infraestructura

En una reorganización significativa, el Ministerio de Economía asumirá nuevas responsabilidades, incluyendo Obras Públicas, Transporte y otras secretarías. Esta decisión se da tras la confirmación de que el Ministerio de Infraestructura, anteriormente liderado por Guillermo Ferraro, estará ahora bajo la dirección de Luis Caputo en el Ministerio de Economía. El despido de Ferraro, desencadenado por la filtración de las declaraciones amenazadoras de Javier Milei hacia los gobernadores, también reveló tensiones previas entre Ferraro y Nicolás Posse, jefe de Gabinete.

Nuevas tarifas para el servicio eléctrico

En el marco de la Audiencia Pública de Electricidad, el Gobierno argentino busca ajustar el marco tarifario del servicio eléctrico con el objetivo de eliminar subsidios y sincerar precios. El secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo, propone una reasignación de subsidios concentrados en sectores vulnerables, así como la creación de una Canasta Básica Energética para establecer criterios de segmentación tarifaria. El Gobierno advierte sobre el riesgo de colapso en el sector eléctrico, atribuyendo la situación a intervenciones pasadas, y las empresas distribuidoras Edenor y Edesur solicitan aumentos de hasta el 89%. La segunda audiencia para analizar los pedidos de las transportadoras está programada para el 29 de enero.

Figueroa en defensa de los neuquinos

El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, lideró una serie de encuentros con jefes comunales y diputados provinciales para reforzar la defensa de la autonomía y los recursos de la provincia. Durante las reuniones, se comprometió a reducir gastos innecesarios, implementar políticas de austeridad y fomentar programas de capacitación laboral. Los intendentes ratificaron la defensa del Instituto de Seguridad Social del Neuquén y expresaron su disposición a garantizar la sustentabilidad de la caja jubilatoria. Además, se acordaron estrategias para la obra pública, armonización tributaria y solución de problemas en el transporte público, entre otros temas.

La prioridad es defender Neuquén

El gobernador de la provincia del Neuquén, Rolando Figueroa, se reunió con el intendente de Cutral Co, Ramón Rioseco, para discutir planes de desarrollo conjunto y fortalecer la colaboración entre el gobierno provincial y municipal. Figueroa elogió la experiencia y dedicación de Rioseco, destacando la importancia de trabajar juntos para abordar las necesidades de la comunidad. Ambos líderes expresaron su compromiso de defender la autonomía y soberanía de Neuquén, así como de colaborar en proyectos como el Polo Solar y la construcción de la Escuela Técnica de la Universidad Tecnológica.

Los políticos deberán pagar entrada

El municipio de Neuquén se prepara para la Fiesta Nacional de Confluencia 2024, que tendrá lugar del 10 al 13 de febrero en la Isla 132 de Neuquén Capital. La Pre Confluencia, programada para el 8 y 9, contará con la participación exclusiva de artistas regionales. En un gesto de transparencia y austeridad, los funcionarios municipales pagarán entrada a pesar de que el evento es gratuito para el público general. Aquellos que deseen acceder a un sector VIP cerca del escenario principal podrán adquirir entradas por $15 mil por persona o un paquete de cuatro días por $54 mil. La secretaria de Jefatura de Gabinete, María Pasqualini, destacó que esta medida es una muestra de sobriedad y buena administración de las cuentas municipales. Los preparativos para el evento están en marcha, con enfoque en la logística y la esperanza de que la Fiesta Nacional de Confluencia sea un éxito a pesar de la compleja situación económica.

Peligran las clases en UNCO

La Universidad Nacional del Comahue (UNCo) enfrenta una crisis presupuestaria crítica que pone en riesgo la continuidad de las clases presenciales más allá de junio de 2024. El vicerrector, Paul Osovnikar, señaló que las partidas asignadas son insuficientes, y la devaluación e inflación complican la capacidad de brindar servicios educativos e investigativos. La universidad evalúa solicitar ayuda financiera a los gobiernos provinciales y municipales para mantener sus actividades. Osovnikar indicó que la opción de clases virtuales también enfrenta desafíos, ya que los salarios docentes son esenciales para garantizar la conectividad y podrían quedar congelados debido a la inflación.

Río Negro contra Milei

El conflicto entre el Gobierno Nacional y las provincias se intensifica tras las declaraciones del ministro de Economía, Luis Caputo, y la filtración de los dichos del presidente Javier Milei. Milei advirtió que dejará "sin un peso" a las provincias si la Ley Ómnibus no avanza. En respuesta, el gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, instó al gobierno a dejar de amenazar y convocar al diálogo, enfatizando que las provincias no se dejarán ver de rodillas. El vicegobernador Pedro Pesatti amenazó con privar al Gobierno nacional de los recursos naturales patagónicos, como petróleo, gas y energía hidroeléctrica, advirtiendo sobre el riesgo de disolución nacional o incluso una guerra civil si la situación persiste.