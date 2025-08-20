¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Miércoles 20 de Agosto, Neuquén, Argentina
Patagonia se quedó con el último boleto al Regional Amateur

En un dramático cotejo, el naranja cayó ante Independiente, pero pudo aguantar y por un gol en el desempate se quedó con el clasificatorio Patagónico.

Por Pablo Chagumil
Miércoles, 20 de agosto de 2025 a las 20:43
Patagonia golpeó en el inicio y aguantó a un rojo que estuvo a un gol de la levantada

Culminó el Torneo Anual Clasificatorio organizado por la Federación patagónica de fútbol y que entrega un lugar por provincia al Torneo Regional Federal Amateur.  Patagonia hizo su negocio en La Chacra, cayó ante Independiente 4-1, pero hizo valer la diferencia olímpica para meterse a su primer Regional Amateur.

El trámite a lo largo de los 90´ fue favorable a Independiente, que quedó a un gol de la hazaña, pero que terminó prevaleciendo el 5-1 en la primera rueda favorable al naranja.

A los 3´un quedo defensivo dejó a Retamozo solo frente al arco para el 1-0 para la visita.  Antes del descanso el rojo lo dio vuelta por intermedio de Azaguate y Vergara.

En el inicio del complemento, el local volvió a meterse en la pelea luego de otro tanto de Hernán Azaguate, y pudo ser lapidario cuando antes de los 10´ tuvo un penal, donde Rosasco, figura del partido, se lució tapando el disparo.

En el cierre Gustavo Carrasco puso el 4-1 y dejó Independiente a un gol del objetivo, pero el tiempo fue aliado de Patagonia, que se afianzó en el fondo y terminó festejando su primera clasificación a un Regional Amateur.

El naranja se suma a Maronese, San Patricio, Alianza y Petrolero a la competencia que iniciará en octubre.

Posiciones: Patagonia 19 (+16), Independiente 19 (+16) San Lorenzo 8, Vecinal 6. Ceos FC 4.

