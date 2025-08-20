Patagonia se quedó con el último boleto al Regional Amateur

Culminó el Torneo Anual Clasificatorio organizado por la Federación patagónica de fútbol y que entrega un lugar por provincia al Torneo Regional Federal Amateur. Patagonia hizo su negocio en La Chacra, cayó ante Independiente 4-1, pero hizo valer la diferencia olímpica para meterse a su primer Regional Amateur.

El trámite a lo largo de los 90´ fue favorable a Independiente, que quedó a un gol de la hazaña, pero que terminó prevaleciendo el 5-1 en la primera rueda favorable al naranja.

A los 3´un quedo defensivo dejó a Retamozo solo frente al arco para el 1-0 para la visita. Antes del descanso el rojo lo dio vuelta por intermedio de Azaguate y Vergara.

En el inicio del complemento, el local volvió a meterse en la pelea luego de otro tanto de Hernán Azaguate, y pudo ser lapidario cuando antes de los 10´ tuvo un penal, donde Rosasco, figura del partido, se lució tapando el disparo.

En el cierre Gustavo Carrasco puso el 4-1 y dejó Independiente a un gol del objetivo, pero el tiempo fue aliado de Patagonia, que se afianzó en el fondo y terminó festejando su primera clasificación a un Regional Amateur.

El naranja se suma a Maronese, San Patricio, Alianza y Petrolero a la competencia que iniciará en octubre.

Posiciones: Patagonia 19 (+16), Independiente 19 (+16) San Lorenzo 8, Vecinal 6. Ceos FC 4.