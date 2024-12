Ahora, Neuquén va por las ligas mayores

Dice Pablo Godoy, secretario general del gremio legislativo ANEL en Neuquén, que nunca se había visto algo así en el Parlamento de la provincia. Godoy lleva 28 años de empleado de la Legislatura, y se refería al affaire Gloria Ruiz, un capítulo ciertamente inédito hasta que se concretó, en la historia institucional de este recipiente de la poderosa Vaca Muerta, la destitución de la vicegobernadora, o, para decirlo más ajustadamente a la jerga leguleya, el impedimento, que regirá por Ley, para que ejerza ese cargo elegido por la mayoría ciudadana.

Sea cual sea el punto de vista desde el que se aborde el caso, no podrá eludirse esa singularidad. Cuando ocurre una cosa así en un escenario político determinado, es porque este ya ha cambiado. Se torna ocioso entonces hablar de cómo quedará el escenario tras lo sucedido, pues en realidad lo que se hizo el jueves en la sesión que votó el apartamiento por aplastante mayoría -técnicamente por unanimidad- fue simplemente terminar de cerrar el libro tras la lectura de su último capítulo. Ahora viene esa etapa de entresueño tras la lectura, en la que se termina de asimilar el mensaje de la historia. En este caso, se encargó de capitalizarlo y sintetizarlo el gobernador y ex compañero de fórmula de la destituida, Rolando Figueroa, cuando anunció, con voz grave, que no se toleraría ningún acto de corrupción.

“Hay que administrar los recursos de manera eficiente, no se puede gastar más de lo que entra, no se puede gastar en cosas que no son necesarias, no se pueden hacer gastos superfluos y menos aún en esta provincia se va a tolerar un hecho o un acto de corrupción que realice cualquier ciudadano y, menos aún, uno de los gobernantes", dijo Figueroa, el mismo día en el que circulaba en las redes sociales un reel con la imagen demacrada de la ex vicegobernadora anunciando que persistiría en su camino, tal vez para que la gente interpretara esa intención con libre albedrío y aderezo al gusto y placer de cada quien.

Hay que decir que el impacto no ha terminado, porque todavía resta la conclusión de la Justicia sobre los hechos sobre los que ya dictaminó la política. El fiscal jefe Pablo Vignaroli le dijo a este periodista que la recolección de pruebas ha sido ya contundente, que se continuará trabajando en la feria judicial de enero, y que para febrero se espera concretar la formulación de cargos, contra Gloria Ruiz y otros. Porque hay dos certezas más o menos firmes: la primera, es que las dos causas abiertas contra Ruiz -la de la Legislatura y la que revisa hechos perpetrados durante la intendencia de Plottier- podrían unificarse; y que, además, las imputaciones podrían extenderse a otras personas que con algún nivel mayor o menor, han tenido participación en los hechos que se investigan.

Así, la vara quedará más alta de lo que estaba, en relación a la medida de calidad moral de la administración pública. Se sabe que el gobierno no se quedará quieto en este aspecto, y que hay una auditoría política constante sobre cada uno de los ministerios, que se pretende hacer llegar hasta el último rincón del laberíntico mundo del Estado. Como al mismo tiempo la gestión requiere adecuación al nuevo año electoral, en paralelo es posible que se apliquen cambios, retoques, ajustes, o como quiera llamarse a una reestructuración del equipo de gobierno que se espera, que se ve venir, y que Figueroa guarda in péctore, como manda el manual de uso de formas y fondos de la política argentina.

Por lo pronto, se prepara una conferencia de prensa "profesional" para el cierre del año. Se hará, afirman, el 27, a las 10, en un lugar todavía a determinar, con convocatoria personalizada a cada medio de prensa. No será la improvisada rueda que se acostumbra a hacer con micrófonos rodeando al gobernador, sino una exposición rigurosamente planificada, que prevé una oratoria acotada a unos 10 minutos del mandatario, y después, una ronda de preguntas y respuestas prolijamente organizada. En ese ámbito, Figueroa cerrará el año e inaugurará el 2025, en un contexto que enfatizará las líneas clave de su gestión: orden en la administración del Estado, énfasis en la redistribución de la renta, apuntando a mejorar la calidad de vida de la sociedad neuquina.

No hubo, este año, el largo asueto al que se había acostumbrado la administración pública para las fiestas. El tema se debatió en el Gabinete, con distintas posturas. Prevaleció la de quienes interpretan que se está en una nueva era, de cambios, que remiten directamente a la percepción que del Estado tiene la sociedad civil. El gabinete de Figueroa guarda una amplia franja de concepciones ideológicas: desde la izquierda a la derecha. No parece que eso se haya constituido en un problema; más bien, se sugiere que el affaire Gloria Ruiz contribuyó a reforzar la idea de un funcionamiento de pluralismo ideológico con unidad en las acciones.

Todos saben que el camino es angosto, y que a cada lado hay un profundo precipicio. Esa senda deberá transitar cada funcionario. Si alguien piensa en hacer la plancha, recostado en el profundo sillón de la comodidad burocrática, posiblemente se equivoque. El contexto político argentino es de suma exigencia, de alta competencia. La "nueva" política aspira a las ligas mayores, y Neuquén, por imperio de la Vaca Muerta, está en ese campeonato.