"En esta provincia no vamos a tolerar ningún acto de corrupción"

El gobernador, Rolando Figueroa, se expresó tras la inhabilitación a Gloria Ruiz y reafirmó que el Gobierno mantiene un compromiso con la ciudadanía, como así también indicó que "se está respondiendo al mandato que nos dio el pueblo neuquino”. En ese sentido enfatizó que no se tolerarán actos de corrupción y destacó el rol de los diferentes poderes del Estado, y de las instituciones que dependen del Ejecutivo.

Durante el 29 aniversario de Vista Alegre, este viernes, el gobernador estuvo acompañado por el intendente, José Assad, además de los jefes comunales de Centenario, Esteban Cimolai; Plottier, Luis Bertolini; Villa El Chocón, Pablo Di Fonzo; Senillosa, Lucas Páez; y San Patricio del Chañar, Gonzalo Núñez. Durante su discurso destacó “la responsabilidad que han tenido los intendentes de esta provincia al poder firmar el Pacto de Gobernanza número dos, en la ciudad de Chos Malal la semana pasada”.

Aseguró que “hay que administrar los recursos de manera eficiente, no se puede gastar más de lo que entra, no se puede gastar en cosas que no son necesarias, no se pueden hacer gastos superfluos y menos aún en esta provincia se va a tolerar un hecho o un acto de corrupción que realice cualquier ciudadano y, menos aún, uno de los gobernantes". "Si hay algo que estamos enfocados en la provincia es que llegamos acá para cambiar las cosas”, agregó.

Figueroa señaló que “si hay alguien que cometió algún acto que no corresponde con los deberes de un funcionario público inmediatamente se activarán los resortes institucionales”, y agregó que en la provincia “se respetan sus instituciones, se respetan los poderes del Estado. Se respeta la justicia, se respeta el poder legislativo y se respeta al trabajo de distintas instituciones que día a día hacen crecer esta provincia y que dependen del Poder Ejecutivo”.

En ese sentido, también felicitó los trabajadores del Banco Provincia del Neuquén (BPN) y dedicó “otra palabra más de aliento acerca de funcionarios y de empleados que trabajan todo el día, que lo hacen de manera proba, que son los empleados del BPN, que cuando ven un ilícito no lo tapan, en esta gestión lo denuncia, y es la justicia quien tiene que investigar y tiene que utilizar los resortes que sean necesarios para determinar si existió un acto ilegal o no existió un acto ilegal”.

Figueroa explicó que “hay que mirar para adelante, queda mucho por resolver, muchos problemas” y puntualizó en el desarrollo que está experimentando la provincia: “Estamos creciendo en población cuatro veces más que el país y en la economía seis veces más que el país, esto es mérito de los neuquinos”.

En ese sentido, señaló que Neuquén “merece un trato diferenciado, es una de las provincias que más crece en la República Argentina, es una de las provincias que más le está aportando al producto bruto interno, es una provincia que le está aportando también al país poder equilibrar la balanza comercial, la balanza de pagos y también para que no se dispare la inflación”.