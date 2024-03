Río Negro evitó el default pero mantiene su deuda interna

La falta de recursos es una constante en las provincias. La baja de la recaudación tiene mayor incidencia en donde la deuda resulta una presión enorme. Entonces, bajo estos parámetros se puede explicar lo que sucede en Río Negro y la visibilidad que tiene Alberto Weretilneck a la hora de plantearle sus quejas a Nación. Entre viajes y declaraciones sobre -lo que definió- "estafa mediática", lo real y lo concreto es que Economía debió romper el chanchito y además pedir un crédito para pagar 47 millones de dólares por el Plan Castello pero mantiene su deuda interna: el lunes no comenzará el ciclo lectivo por paro docente.

Desde que asumió Javier Milei, Weretilneck hace escuchar sus críticas. La falta de fondos lo apremia. La deuda heredada de la gestión Arabela Carreras fue estimada en unos 30 mil millones de pesos y en el medio, como dicen los chicos, pasaron cosas. El cambio de modelo económico a nivel nacional provocó la baja de la recaudación y la extinción de las transferencias discrecionales, lo que representó en los dos primeros meses del año una pérdida del 21% de los ingresos, poco más de 20 mil millones de pesos, un 70% de una masa salarial completa.

Los hospitales de Río Negro no tienen medicamentos para sus pacientes.

Para una provincia con sus recursos hipotecados, estas pérdidas repercuten en los servicios. Así es como el sistema de Salud está en ruinas, sin insumos ni medicamentos , con críticas de los médicos por las falencias que tienen para realizar su trabajo y los sueldos que quedaron muy atrás de lo que paga el sector privado. El pedido de paciencia desde las autoridades ya no es eficaz y la crisis está a la vista, crecieron de manera exponencial los recursos de amparos y la Justicia debe resolver sobre la necesidad de un medicamento o una protesis.

Sin poderle brindar soluciones al reclamo de los hospitales, la provincia debió utilizar recursos propios para rescatar al transporte del Alto Valle en jaque por la jugada planteada por la monopólica KoKo de la familia Trappa, con importantes vínculos históricos con Río Negro. Transporte le fijó una tarifa de 800 pesos (duplicó la existente) para el recorrido mínimo de 10 kilómetros, pero la empresa no obedeció y llevó el boleto a 1510. Desafió a la provincia y ante la amenaza de multa y retiro de la concesión que hizo el propio gobernador, logró que Economía le triplique los aportes luego de dejar a pie a miles de usuarios que viajan a diario a Neuquén desde todas las ciudades del Alto Valle.

Los fondos de Río Negro son muy escasos y como una frazada corta, al tapar la cabeza quedan al descubierto los pies. Entonces, no sorprende que no haya una nueva oferta para los docentes, que el miércoles definieron en un Congreso de Unter el no comienzo del ciclo lectivo y un paro de 48 horas para el lunes y martes. Se especulaba que el gobierno haga una nueva oferta para los estatales, que deje de lado la suma fija por única vez y realice un mix con un porcentaje al básico que no se altera desde octubre de 2023.

Los docentes agremiados en UnTER, definieron 48 horas de paro con una marcha provincial a Viedma el lunes.

La estrategia del gobierno fue r etrasar el inicio del ciclo lectivo al 11 de marzo , para ganar tiempo y obtener recursos. La falta de dinero en Educación no sólo se evidencia en los sueldos docentes, sino que también en el mantenimiento de las escuelas que no se hizo en el receso. Y por sobre todas las cosas, en la confirmación de que no habrá almuerzos en las escuelas de Jornada Extendida hasta abril, por lo que las horas del contra turno quedaron suspendidas. Argumentaron que fue por falta de firma de los contratos con los proveedores.

En un marco general muy complejo, donde la desocupación aumenta, los comedores comunitarios no tienen alimentos por los recortes de Nación y cada vez más familias no tienen para comer, se suma que 33.541 chicos de toda la provincia no tienen garantizada al menos una comida diaria. Un nuevo golpe, y fuerte, contra los que menos tienen.

Weretilneck dio marcha atrás a la contratación de un vuelo privado por 63 mil dólares y viajó en auto a Puerto Madryn.

En medio de todo esto, Weretilneck debió retroceder en la contratación de un vuelo privado desde Neuquén a Trelew, para participar del encuentro de gobernadores. Las quejas de la opoción repicaron fuerte dentro de la Casa de Gobierno y se bajó la compra directa por obscenos 63 mil dólares. Mientras el viejo, polémico y caro avión que compró Carreras permanece guardado en un hangar del aeropuerto de Viedma. El gobernador no emitió opinión al respecto, pero en su twitter publicó una foto en la ruta 3, para dejar en claro que fue en auto.

Luego del conclave del bloque Provincias Unidas del Sur, Weretilneck viajó a Buenos Aires y estuvo en el encuentro previsto en la Rosada. Calificó como un "hecho auspicioso" que se "haya aceptado a negociar". Pero prefirió ser cauto con respecto a la nueva ley Ómnibus: "se puede avanzar, pero hay que ver el texto de la ley y, además, depende de la muñeca negociadora del gobierno central". Y como el resto de sus pares patagónicos, dejó en claro que no aceptará la vuelta del impuesto a las Ganancias con piso en 1,5 millones como pretende Nación.

Previo a la reunión convocada por Milei, de la que no participó el presidente, hubo un encuentro de ministros de Economía provinciales con el equipo de "Toto" Caputo. Participó el ministro Gabriel Sánchez, y desde el bajo perfil que cultiva y tuvo un rol central esta semana. Rompió el chanchito y contó hasta las monedas para llegar a 20 mil millones de ahorros, que sirvieron para completar otra suma similar acordada con el Banco Patagonia, y así cumplir con la cuota semestral de 47 millones de dólares del Plan Castello. El llamado con esta confirmación le cambió el semblante al gobernador.