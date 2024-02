El Embudo, el avance de Milei y la resistencia de Weretilneck

La historia cuenta que fue Marité Berbel la que convenció a Don Marcelo para que El Embudo llegue a las manos de quien sabría que música ponerle. Esa letra tiene absoluta vigencia, el escaso reconocimiento del centralismo porteño hacia las provincias patagónicas continúa pese a la resistencia de los gobernadores que ven como caen sus recursos.

En 1997, León Gieco la grabó en Los Oroscos. Su arranque es con un cultrun con la voz de Mercedes Sosa: "Venga m' hijo hoy le e' de hablar de un tema tan cotidiano, que ni usted ni sus hermanos se han detenido a pensar. Y es por costumbre nomás, por haber nacido aquí, por venir de una raíz marginada de hace tiempo y contemplando en silencio lo que pasa en el país".

Luego siguen artistas de distintas posturas políticas como Ricardo Mollo (voz de Divididos); Chizzo Nápoli (voz La Renga), Ricardo Iorio (cantante de Almafuerte) e Iván Noble (en ese tiempo líder de Los Caballeros de la Quema). Con su acertada poesía, Berbel describíó una Patagonia que aporta recursos naturales a un país que pocas veces mira al sur.

Casi tres décadas después de esa grabación, un gobierno nacional, sin antecedentes políticos, arremete nuevamente contra los que vivimos al sur del río Colorado. Javier Milei amenazó con dejar a los gobernadores sin un peso y arrancó por la Patagonia. El chubutense Ignacio Torres aseguró que resistirá. Se sumaron sus aliados de las Provincias Unidas del Sur. Los gobernadores son conscientes que "si nuestro sudor sirviera, ya habría algún sudoructo".

Desde La Patagonia, nos solidarizamos con la hermana provincia del Chubut, su pueblo y el gobernador Ignacio Torres, repudiando la embestida de la que es blanco por parte del Ejecutivo Nacional.



Leé el comunicado uD83DuDC47https://t.co/Ev9Wd6tBrV@NachoTorresCH @Rolo_Figueroa… — Patagonia Argentina (@lapatagonia_ar) February 23, 2024

No es la primera vez que un gobierno patagónico se para de manos ante el avance del centralismo. En 1986, los hermanos Felipe y Elias Sapag juraron que no dejarían que el caño del Neuba pase por el río Neuquén. Raúl Alfonsín había decidido que el polo petroquímico se hiciera en Bahía Blanca. Incomprensible como aseguró Don Marcelo: "Por qué este petróleo nuestro, lo industrializan tan lejos, y el subproducto después vuelve a su tierra otra vez, sabe Dios por qué manejos".

Río Negro también tuvo su enfrentamiento en 1991. Apremiado por la deuda de salarios y del aguinaldo, Massaccesi se apropió los fondos del Tesoro del Banco Central que estaban en la bóveda del desaparecido y fundido Banco Provincial de Río Negro. El Toto Caputo de entonces, era Domingo Cavallo, quien se negaba a transferir a la provincia los Bonos de Inversión y Crecimiento, c ompromiso de pago de compensación de deuda de Nación .

La provincia no está ajena a la postura de Torres. Es más, si bien el frente Provincias Unidas del Sur esta compuesto por la totalidad de los gobernadores de la Patagónia, desde el primer minuto el que tuvo un rol protagónico en los reclamos a Nación fue Alberto Weretilneck. Ahora no dudó de enfrentarse nuevamente con Milei a través de las redes sociales, en las que pide respeto de una gestión que lleva menos de tres meses de su asunción.

Repudiamos tajantemente el ataque que está haciendo el gobierno nacional a una provincia hermana y nos solidarizamos con el gobernador @NachoTorresCH y el pueblo del Chubut.



No aceptamos patrones de estancia ni el unitarismo de quienes se creen que van a poder pisotear a las… pic.twitter.com/BVzfiBG5Vc — Alberto Weretilneck (@Weretilneck) February 23, 2024

Desde el riñón del cipoleño aseguran que la relación con el presidente está cortada y sin retorno. Todo el tiempo analiza los pasos a dar y qué consecuencias puede tener. Intenta estar un paso delante en cuanto a las reacciones desmedidas de Milei, consciente de que la frase de "los voy a dejar sin un peso, los voy a fundir", no es sólo una amenaza.

Río Negro no tiene plata y debe pagar 45 millones de dólares entre marzo y abril por el Plan Castello. Weretilneck confió que no piensa en una renegociación y que se pagará con recursos própios . También aseguró que se hará cargo del subsidio al transporte público y del Fondo de Incentivo Docente, que cortó Milei. Entonces, es lógico que no existan fondos para porcentajes de aumentos a los empleados públicos, pese a la postura de UnTER de no comenzar el ciclo lectivo .

La posibilidad de cerrar el grifo a Nación la planteó el vice Pedro Pesatti. No responde Weretilneck cuando le preguntan si estaría dispuesto a tanto. Pero si piensa en una propuesta diferente que se maneje desde los escritorios y busca coincidencia entre los gobernadores patagónicos: que las empresas liquiden regalías directamente en las jurisdicciones donde están radicadas y de esta manera evitar la motosierra del presidente.

Los gobernadores no tienen interlocutores. Milei hace lo que quiere sin escucharlos, No busca acuerdos. Se niega a darles participación en la renegociación con las hidroeléctricas. Hay unos 800 millones de dólares en juego. La Constitución Nacional garantiza que los usufructuos de los recursos naturales son de las provincias . Pero el presidente decidió unilateralmente extender las concesiones por dos meses. Ya lo dijo Berbel: "Aquellas torres en fila, sujetando el cablerío, se llevan de nuestros ríos, lo mejor de la energía".

Una vez más la batalla entre Nación y las provincias está planteada por la coparticipación. El centralismo avanza sin escuchar al sabio Don Marcelo: "No es una ocurrencia mía, ni lo quiero avergonzar, pero póngase a pensar, qué pasaría si nos dieran, por todo lo que se llevan, lo justito y ¡nada más!".