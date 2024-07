Vienen cambios y el fin de una peligrosa inercia en Neuquén

Los cambios que comenzarán a verse en el sistema educativo neuquino tienen una explicación política bastante sencilla, pues serán consecuencias de decisiones del gobierno de Rolando Figueroa. Esto, que parece de Perogrullo, es en realidad una novedad fuerte, al menos en Educación, porque allí imperaba la inercia de muchos años de dejar hacer y no molestar a la corporación integrada por el gremio docente ATEN y una anónima casta de burócratas.

Que ahora se vaya a hacer algo concreto para cambiar cuestiones negativas, es, por lo tanto, a la vez una novedad y un hecho político relevante. ¿Qué se hará? Se empezará a anunciar medidas concretas en los próximos días, y algo anunció este sábado la ministro del área, Soledad Martínez: tendrán que ver con modernización en un sistema vetusto, cuya vejez y anacronía impostada son una semi plena prueba de la intención conservadora de buena parte del progresismo neuquino.

Esto ocurre, y no es casualidad, después de un caso resonante que involucró a un psicólogo de Andacollo que emitió más de 800 certificados para licencias en poco tiempo, un récord que no pasó desapercibido y que originó una investigación judicial. El caso mereció una notoria repercusión mediática, pero también marcó el comienzo de una etapa explícita de una política de gobierno que Rolando Figueroa, dicen, está dispuesto a llevar adelante caiga quien caiga y cueste y lo que cueste.

Como Hernández dijo en el Martín Fierro, la ocasión es como el hierro, se ha de machacar caliente. El contexto está, decididamente, caliente, pues el lunes volverán las clases tras el receso invernal, con dos días de paro decretado por el gremio, movilización, y campaña fuerte (poco lógica) contra el mal llamado presentismo, una decisión legislativa que creó un adicional para los salarios de maestros cumplidores y que ATEN afirma avasalla derechos, sin que se sepa, hasta el momento, qué derechos avasallaría una Ley sancionada en democracia que suma dinero al salario por el solo hecho de asistir a la escuela.

La resistencia gremial parece que ha contribuido a reforzar la tesis política de que había que cambiar, también y tal vez fundamentalmente, el sistema educativo. No solo hay malos resultados en las escuelas, pedagógicamente hablando, sino también un gasto impresionantemente improductivo. La tecnología vendrá a remediar algunos componentes de ese gasto, y a resolver un enigma que flotaba en el ambiente desde hace tiempo, pues no se entendía el por qué el Consejo Provincial de Educación funcionaba como en el siglo pasado. La respuesta al enigma vendrá de la mano de la política gubernamental, y es un hecho poderoso, porque reafirma el concepto que manda el gobierno, no una asamblea permanente de la falsamente llamada "comunidad educativa", disfraz a medida de la burocracia político-sindical.

Mientras se instrumentarán acciones en el campo de la Educación pública, comenzará a constatarse un incremento en la actividad económica, de la mano de la obra pública. Se acaba de concretar la asignación de 100 millones de dólares de la CAF para Neuquén. Ese dinero fresco se volcará en obras viales, la mayor parte. Al mismo tiempo, comenzará a funcionar una coordinación entre presupuesto y obras que ha sido diseñada desde el más puro pragmatismo, sellando pactos entre el gobierno, la UOCRA, el gremio petrolero, e importantes referentes del empresariado dispuesto a invertir.

El segundo semestre comienza, así, con un gobierno más firme y posicionado en el centro de la escena, sin más obstáculos a la vista que los claramente visibles en el contexto argentino. Se inicia una etapa de consolidación tras la inevitable semblanteada de un gobierno que era nuevo. No estará libre de conflictos, pero hay una nueva filosofía dominante: no importa que haya, pues había que romper la inercia según la cual el mayor esfuerzo estaba destinado a garantizar una calma que era, evidentemente, tan falsa, que cada vez salía más cara, y solo generaba mayores dificultades.