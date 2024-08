Vaca Muerta, entre los récords y los paros docentes

(Análisis del sitio especializado Mejor Energía) Una mirada posible podría ser: la senda de crecimiento de producción de petróleo y el camino ascendente del gas en el pico de la demanda invernal configuran un escenario histórico. Otro de esos registros que tallaron sobre todo en el último año.

Y la otra mirada posible se parece también bastante a un récord. La continuidad de medidas de fuerza del gremio de los docentes (ATEN), que tiene como principal objetivo que se vuelva atrás con el otorgamiento del plus salarial para aquellos maestros que no falten más de tres veces por trimestre, establecido en una ley sancionada a fines de junio en la Legislatura neuquina. Inicialmente, el sindicato sostuvo que eso debió haber sido discutido en el mismo ámbito donde consiguió un aumento sin antecedentes a nivel nacional (actualización trimestral por IPC, como el resto del arco estatal neuquino), para luego agregar una serie de reclamos que, en medio de la continuidad de las medidas de fuerza, buscaron darle una pátina de legitimidad a lo que a todas luces surge como un exotismo de magnitud.

La seccional gremial con más incidencia en el conflicto, la de Neuquén capital, que sostiene las posturas más rupturistas está prevaleciendo y es la que impulsa la continuidad de las medidas de fuerza. La conducción provincial del gremio marcó diferencias este jueves y apuntó contra el “clientelismo” y la “violencia” del ala menos componedora, señalando cómo también la peor arista de la política sindical es un componente para entender la continuidad del conflicto, en plena crisis de la educación pública, que en la mirada amplia, de décadas, no solo se mide por la sumatoria de este tipo de escaladas con impacto en el ciclo lectivo. Así todo suma (resta) para el desestímulo y la apatía de miles de pibes y pibas que no entienden textos en las aulas y no pueden hacer las más elementales operaciones matemáticas (ellos son los primeros en saberlo), en una provincia donde hay sectores de vanguardia que debaten sobre la economía del conocimiento y hay una discusión permanente por generar “trabajo para los neuquinos”. Este paneo general es una foto que con vaivenes imperó en las dos últimas décadas. Es cierto que hay maestros que pelean por emerger de la pobreza (como en el resto del país), pero, una vez más, el principal argumento para el paro es que se deje sin efecto el plus salarial.

El escenario es todavía peor, ya que incide en ese contexto cruzado por los efectos del pesadillesco enclaustramiento pandémico, con miles de estudiantes que en el mejor de los casos “fueron a clase” bajo la endeble variante wifi o 4G, quemando etapas entre las cuatro paredes de una habitación. En Neuquén también la mitad de la población está debajo de la línea de la pobreza. Sin que le sobre tanto, todo en esta provincia puede ser mejor. Pero una de las fotos más paradójicas del momento es la de la falta de racionalidad en una fracción de los que “representan” a quienes están frente a un aula.

La otra historia detrás del momento

Por ahora, el 20 de agosto pasado marcó una instancia sin antecedentes. Otro de esos registros históricos: 413.000 barriles diarios de crudo y 109 millones de metros cúbicos diarios de producción de gas en julio 2024. El petróleo y el gas de Vaca Muerta, el puñado de operadoras que siguen impulsando el salto, y las condiciones locales, siguen marcando al país el rumbo para obtener recursos rápidos que permitan atenuar la tormenta macro. El gobierno nacional también lo sabe. La balanza comercial energética positiva es el resultado de ese salto en la capacidad de transporte, la llegada en una mayor proporción del shale oil a Chile, y la ampliación del resto de las vías para el bombeo del crudo no convencional, hoy por encima del 90% de la producción nequina.

Seguramente Neuquén obtendrá más fondos por regalías. Por ahora los recortes de la OPEP y las crisis bélicas inciden en el escenario de precios del Brent, oficiando también como un vector para aprovechar la coyuntura con exportaciones desde la Cuenca Neuquina.

La reglamentación del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) podría impulsar esos nuevos proyectos de gas, en un contexto en el que también todos los actores del sector observan qué tan sostenible es el actual proceso político y económico. SACDE y Techint también aportaron una de las noticias de la semana, al anunciar un nuevo avance en la reversión del Gasoducto Norte, anuncio que se complementa con lo comunicado por Oldelval, también, días atrás, en el contexto de su plan Duplicar de expansión de la ruta de salida para el crudo no convencional.