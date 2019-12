La primera foto de Ema, la hija de Eugenia Tobal

View this post on Instagram

No encuentro las palabras para definir este sentimiento tan indescriptible.. lo que si se es que nos ha cambiado la vida en un instante. Ese instante,en que ella llegu00f3 a nuestras vidas,nos transformu00f3. Tengo al compau00f1ero mu00e1s maravilloso y no puede haber elegido mejor para que sea el padre de Ema, gracias mi amor TE AMO. Sos un padrazou2764ufe0f @lamanada Ya nada es igual... todo es perfecto. Gracias a todos por los mensajes de amor, bendiciones, y buenos deseos. Llegaron y llegan en cada minuto!!!! Aquu00ed Ema u2764ufe0f nuestra cachorrita!!!!