Paulo Londra vendió 10 mil entradas, pero sus exigencias recibieron fuertes críticas

El cordobés se presentará en la nueva edición del Festival de Doma y Folklore de Jesús María en la noche de los jóvenes. Será la figura de la noche que pasará por el escenario antifteatro José Hernández y las entradas ya están agotadas. Sin embargo, en las últimas horas se filtraron algunas de las exigencias a la hora del show y en su camarín.

El cantante que tuvo un 2019 exitoso, no dará entrevistas y tampoco aceptará sacarse fotos, según informó ElDoce.tv. Además, no se podrá grabar videos y no firmará autógrafos por lo que no tendrá ningún tipo de contacto con sus fanáticos. Pidió que el recital no se grabe y mucho menos que sea transmitido en streaming.

OTROS ARTISTAS

Ulises Bueno, Abel Pintos, Soledad Pastorutti, Luciano Pereyra, Los Tekis, Raly Barrionuevo, Los Nocheros, Los Palmeras también serán parte de la 55º edición del festival.

Desde la organización destacaron que "el artista es por lejos la noche más vendida" y agregaron que "Los Palmeras también vienen muy fuertes en ventas".