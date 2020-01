Karina Jelinek, a las piñas en pleno boliche

Karina Jelinek dio la noticia en Punta del Este luego de que se diera a conocer de que terminó a las piñas con su mejor amiga en el vip de un boliche.

El bochornoso episodio tuvo lugar en "Tequila". Según trascendió, la ex de Leonardo Fariña y su amiga, Florencia Parise, "estaban un poco pasadas de copas" y, entrada la noche, comenzaron a discutir por un hombre. Entre palabrota y palabrota, Karina le propinó un golpe de puño y Florencia contestó igual. A partir de allí, comenzaron los tirones de pelos hasta que un seguridad del lugar intervino.

Horas más temprano se las había visto muy sonrientes disfrutando de la playa. Así fue como la propia Jelinek negó los hechos en el portal Teleshow: “Fue una situación graciosa. Nadie me pegó y yo menos; no me gusta la violencia”.