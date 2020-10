No habrá teatro durante la temporada de verano

El ministro de Producción de la provincia de Buenos Aires, Augusto Costa , trazó este lunes un panorama de las actividades durante la temporada de verano en Mar del Plata y anunció que “no habrá entretenimiento y esparcimiento en lugares cerrados”, entre los que se cuentan los teatros.

“Una posible apertura de los teatros ya no tiene que ver solamente con lo económico, con defender millares de puestos de trabajo y decenas de empresas que se dedican al espectáculo, sino con una resistencia cultural”, reflexionó el empresario Carlos Rottemberg en una comunicación con Télam. Noticias Relacionadas Autorizan reuniones de hasta 10 personas al aire libre

Pepe Cibrián vende sus más de 400 anillos por Instagram

Asimismo, apuntó a que es una “una noticia que no queremos escuchar. Sigo respetando el virus como primer enemigo pero eso no me impide seguir poniéndole garra para defender la actividad”.



En una panorámica más amplia que observa con preocupación el 2021, el productor indicó: “tuve claro que el año estaba perdido desde el principio porque la teatral es una actividad a contracorriente de lo que pide la salud del mundo pero siempre creí, a partir de los protocolos, que los teatros no son focos infecciosos sino espacios de cuidado de la salud de los espectadores y los trabajadores”.